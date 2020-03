DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La sua seconda esperienza sulla panchina della Roma viene ricordata anche (e secondo alcuni tifosi soprattutto) per il burrascoso rapporto con Francesco Totti, ma Luciano Spalletti oggi ha rilasciato delle dichiarazioni di enorme stima nei confronti dell'ex capitano, numero 10 e dirigente giallorosso.

L'ex allenatore dell'Inter, ancora al momento senza squadra dopo la separazione dalla squadra nerazzurra avvenuta in estate per la scelta del club che ha voluto sostituirlo con Antonio Conte, ha parlato a Roma nella sede dell'università LUISS.

Presente nell'inaugurazione del corso di Team Manager sportivo dell'istituto capitolino, Spalletti ha risposto anche ad alcune domande e come prevedibile l'argomento Totti è stato toccato. Col tecnico che ha avuto parole al miele nei confronti della leggenda della Roma.

Rispondendo alla domanda di uno studente della LUISS, che gli chiedeva come avesse fatto a gestire l'aspra polemica con Totti nella stagione che poi portò al ritiro dal calcio giocato per il Pupone.

Io mi ritengo una persona molto fortunata, ho avuto la chance di vedere Totti non soltanto nelle partite come hanno fatto tutti i tifosi ma anche negli allenamenti. Per questo oltre alle reti che voi avete visto nelle partite, negli allenamenti ce ne sono state molte di più. Quindi ringrazio lui per avermele fatte vedere, anzi ringrazio anche Gesù per avercelo concesso.