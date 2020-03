L'attaccante croato, chiamato a sostituire Dzeko, è stato tra i protagonisti assoluti del match della Sardegna Arena: a segno anche Kluivert e Mkhitaryan nella ripresa.

di Daniele Rocca - 01/03/2020 20:05 | aggiornato 01/03/2020 20:10

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Gol ed emozioni alla Sardegna Arena. La Roma vince in casa del Cagliari 4-3 con un Kalinic assoluto protagonista: l'attaccante croato segna i primi due gol con la maglia giallorossa in Serie A e rimonta la rete iniziale di Joao Pedro, che aveva sbloccato il risultato con uno splendido pallonetto a superare Pau Lopez.

La squadra di Fonseca va al riposo in vantaggio, poi nella ripresa trova il punto del 3-1 grazie al piattone di Kluivert, che in precedenza aveva colpito la traversa. Ma non è ancora finita: i padroni di casa accorciano grazie all'azione in solitaria di Gaston Pereiro, che trova il pertugio tra i due difensori.

Nel finale la punizione di Kolarov per la spizzata impercettibile di Mkhitaryan, autore di un'ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Poi l'errore di Smalling, che colpisce di mano un cross innocuo e Joao Pedro: l'attaccante firma la doppietta personale, ma non basta. L'arbitro assegna 6 minuti di recupero, il forcing del Cagliari però non dà risultati e così la Roma trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A.

Serie A, le pagelle di Cagliari-Roma

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen 6.5; Cacciatore 6, Pisacane 5, Klavan 5, Pellegrini 4.5; Ionita 5 (66' Gaston Pereiro 6.5), Oliva 6, Rog 5.5 (90' Ragatzu sv); Nainggolan 6, Joao Pedro 7; Paloschi 5.5 (66' Simeone 6). All. Maran 5.5.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Bruno Peres 6.5 (85' Santon sv), Smalling 5, Fazio 5.5, Kolarov 7; Villar 6, Cristante 6.5; Under 6.5 (76' Perez 6), Mkhitaryan 7.5, Kluivert 7 (86' Veretout sv); Kalinic 7.5. All. Fonseca 7.

TRIPLICE FISCHIO!



Vinciamo noi! 🙌



Doppietta di Kalinic e gol di Kluivert e Kolarov



FORZA ROMA 💛❤️#CagliariRoma 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/e8hj8Tl3w3 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 1, 2020

I migliori

Kalinic 8

Il primo gol con la maglia della Roma coincide anche con il secondo. L'attaccante croato segna una doppietta alla sua tredicesima presenza con la maglia giallorossa. Tutto facile per il colpo di testa dopo l'errore clamoroso di Pellegrini, mentre è bravo a farsi trovare all'appuntamento con l'assist di Mkhitaryan. Perfetta anche la sponda per la rete di Kluivert.

Mkhitaryan 7.5

Primo tempo da incorniciare per l'ex Arsenal e Manchester United. Sforna assist a ripetizione, compreso quello che porta al raddoppio della Roma: slalom gigante a tagliare fuori sia Klavan che Pellegrini, poi la palla all'indietro per il tocco di Kalinic. Giocatore imprescindibile per il gioco di Fonseca.

Kluivert 7

Prima la traversa, poi il gol. Si rifà con gli interessi Justin Kluivert. Il figlio d'arte va a segno nella Sardegna Arena: scappa benissimo sulla sponda aerea di Kalinic ed è freddissimo davanti a Olsen.

I peggiori

Pisacane e Klavan 5

Sono il punto debole della formazione di Maran. La Roma crea occasioni a ripetizione, oltre ai gol colpisce anche due traverse. Timidi in marcatura, indecisi nella ricerca dell'anticipo. Ogni volta che la squadra di Fonseca accelera, la difesa del Cagliari va in grande affanno. A onor del vero non vengono aiutati dal centrocampo, che soffre tremendamente la qualità dei trequartisti giallorossi.

Pellegrini 4.5

Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha esordito in Serie A proprio con la maglia dei giallorossi. Avrà fatto confusione sul primo gol di Kalinic: invece di spedire il pallone in angolo con il piatto, lo colpisce con lo stinco e fornisce un assist comodissimo per l'attaccante avversario. Non contento, commette il fallo per la punizione di Kolarov deviata in porta da Mkhitaryan.