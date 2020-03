Il tecnico dei giallorossi era comunque molto soddisfatto per il successo sul Cagliari.

di Redazione Fox Sports - 01/03/2020 21:26 | aggiornato 01/03/2020 21:30

Pazza Roma. Pazza e vincente, il Cagliari segna sfodera un tris ma raccoglie zero punti: la mano vincente era il poker. Lo cala Fonseca. Credendo in Kalinic, lanciando Villar, confermando Kluivert e affidandosi alla vecchia guardia in difesa. La Champions League resta a tre punti di distanza, anche se l'Atalanta ha una partita in meno. Il tecnico dei giallorossi si è comunque mostrato soddisfatto ai microfoni di Sky Sport nel post 4-3 al Cagliari, a partire dalla profondità della rosa:

Abbiamo cambiato cinque giocatori per via dell'impegno di giovedì in Europa League. Dzeko era stanco e ho deciso di far giocare Kalinic, che si sta allenando bene.

La vittoria sul Cagliari è stata sofferta ma meritata:

Non dovevamo soffrire così nel finale, la partita andava chiusa prima. Abbiamo avuto cinque opportunità per il 5-2, vittoria meritata.

Mkhitaryan devastante:

Mkhi ha fatto una grandissima partita, sta tornando in forma. Se faccio giocare lui o Pellegrini? Magari avere sempre questi problemi.

La corsa Champions, però, è complicata:

L'Atalanta è fortissima, offensivamente è incredibile. Sono in un buon momento, come sempre in questa stagione. Ma noi vogliamo lottare fino alla fine per il quarto posto, dobbiamo crederci e raggiungerlo.

