Il pluricampione mondiale di Formula 1 ha confessato tutto il suo amore per i Blaugrana.

di Redazione Fox Sports - 01/03/2020 09:16 | aggiornato 01/03/2020 09:21

Lewis Hamilton si è schierato. No, non in griglia di partenza. Ma in vista di Real Madrid-Barcellona di questa sera. Che fosse un fan di Messi era noto da tempo, si sapeva. Lo considera il miglior calciatore al mondo, un idolo, anche per un pluricampione di Formula 1 come l'inglese. Per questo il Barça ha colto la palla al balzo e, in vista del Clásico di questa sera in programma al Bernabeu (ore 21:00, ndr), si è “comprato” un tifoso in più.

Non che ce ne fosse penuria, in realtà. Ma i Blaugrana nel dubbio si sono portati dalla loro parte anche l'asso di casa Mercedes. Come hanno reso noto sia il pilota che il club catalano su Instagram, infatti, il Barcellona ha spedito a Hamilton una maglia personalizzata.

Real-Barcellona, Hamilton sta con i catalani

Solo nome, niente numero. Che tra il 44 e l'1 poi la scelta rischiava di farsi complicata e sarebbe stato facile perdersi in misunderstanding. C'è giusto il nome, “Hamilton”. Quanto basta per fare felice il pilota più forte del circus di Formula 1.

Per ringraziare del gesto, Lewis ha prima posato con la maglia del Barcellona su Instagram e poi spedito al club un video di incoraggiamento per il big match di stasera: