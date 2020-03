Certo, sentire certe affermazioni fa male. Ma ad essere sinceri ero felice che me lo avessero detto. Non posso cambiare chi sono. Perché dovrei preoccuparmene? Sono nero e africano e ne sono orgoglioso. Se alla gente non piaccio perché sono nero: nessun problema. Non mi interessa.

Tre anni fa, dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Manchester United, l'Ajax ha intavolato una trattativa per la mia cessione a un club italiano. Non dirò quale, ma le negoziazioni sono andate bene (sia tra le squadre che con gli agenti di Onana, ndr) fino a quando il ds di quella società ha chiamato il mio procuratore dicendogli: “Pensiamo che Onana sia un grande portiere, ma purtroppo non possiamo metterlo sotto contratto. Un portiere nero causerebbe troppi problemi ai nostri tifosi”.

L'ha dichiarato lui stesso a NRC . Rivista olandese che ha contattato Onana e altri 16 tra calciatori, allenatori e dirigenti del mondo del calcio per un report sull'insediamento del razzismo tra le pieghe di questo straordinario sport. Anche Andrè, come gli altri, è stato vittima di discriminazioni. Ma la cosa sorprendente è che siano arrivate di riflesso da una squadra del nostro campionato.

Il razzismo . Una piaga tristemente comune all'Italia, specialmente quella del calcio. Mondo costellato di valori, emozioni e tanti difetti. Con il più grave di essi ha dovuto fare i conti anche Andrè Onana . Portiere camerunese scuola Barcellona, di grande talento, da cinque anni all' Ajax . Tra i canali di Amsterdam ha completato la sua maturazione, è diventato grande. Nella scorsa stagione ha trascinato i Lancieri a un minuto dalla finale di Champions. E, tre anni fa, è stato vicino all'approdo in Serie A .

