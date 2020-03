Il tecnico dei giallorossi è tornato sulla decisione di rinviare i match a rischio.

di Redazione Fox Sports - 01/03/2020 22:05 | aggiornato 01/03/2020 22:19

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Sette gol, tanta amarezza. Il Lecce resiste per un tempo e poi si arrende dinnanzi a un'Atalanta esagerata. Troppo forte. Il tecnico dei giallorossi, Fabio Liverani, ha commentato la sconfitta prima di tornare sulle sue parole della vigilia. Quando aveva criticato aspramente la scelta di rinviare i match di Serie A che si sarebbero giocati a porte chiuse ("È tornato il lato oscuro del calcio"):

Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, recuperando due gol si svantaggio a una squadra come l'Atalanta. Poi loro hanno incanalato la ripresa in un certo modo e abbiamo preso tanti gol, troppi. Però preferisco perdere così che sette volte 1-0. In alcuni momenti bisogna essere bravi a gestire, anche quando la partita sembra finita. Comunque cambia poco tra 3-2 e 7-2, se non per il pubblico. Che è stato maturo e ha capito che tra noi è l'Atalanta c'è un abisso.

Liverani è poi tornato sulle critiche che aveva mosso in conferenza stampa alla Lega Serie A:

Io credo che ci siano delle priorità in questo paese, sulla salute decide il governo. E il governo ha deciso di giocare a porte chiuse nelle zone a rischio. Io mi adeguo a quello che dicono, dopo di che penso che tempi e modi non siano "da calcio". Poi se si decide di non dover disputare cinque gare, la Lega di Serie A, che è garante di 20 squadre e non di quattro, sei, otto, dieci, avrebbe dovuto far slittare la giornata e trovare un turno infrasettimanale. Nel momento in cui la Lega ufficializza una data non può più intervenire.

Questo è riferito al fatto che, stando a quando dichiarato dal presidente Dal Pino, quella del 13 maggio sarebbe solo una data "formale" per recuperare le partite rinviate: