Il terzino ex Roma, ora in prestito al Valencia, finalmente accontenterà questo particolare utente Twitter.

di Redazione Fox Sports - 01/03/2020 12:18 | aggiornato 01/03/2020 12:24

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

“Posterò ogni giorno una foto riguardante la Roma fino a quando non mi regaleranno una maglia autografata di Florenzi”. Era il 19 luglio 2019 quando Ragnar Lothbrok iniziava la sua scalata a colpi di tweet. Un impegno costante, sistematico, per il quale questo utente Twitter spagnolo ha dovuto sudare 227 banali magliette per altrettanti giorni della sua vita. Fino a oggi.

E dire che di ostacoli ne ha dovuti affrontare, il buon Ragnar. Duro a morire nella “scommessa” quanto in Vikings. Solo al secondo giorno del suo intenso cammino si è beccato tra capo e collo un “estas obsesionado” che avrebbe steso anche il più temibile dei norreni. Non lui che, una volta scoperto l'uso del tag - aggiornarsi non è facile per certi personaggi - e della nobile arte dello sfinimento, è riuscito finalmente ad attirare l'attenzione del suo pupillo.

Florenzi regala la maglia a Ragnar Lothbrok

Nel frattempo Florenzi è passato dalla Roma al Valencia. Storia nota, di gennaio. E così facendo si è avvicinato inconsapevolmente al suo particolare tifoso spagnolo. Al quale oggi, 1° marzo (il giorno 227), ha finalmente risposto:

Te la sei meritata! Mandami il tuo indirizzo in direct, ti spedirò la mia maglia autografata.

Ok, te la has ganada! 😂 Mandame tu direccion por DM y te mando todo! 🦇

•

Te la sei meritata! 😂 Mandami tuo indirizzo in direct ti spedirò la mia maglia autografata 🦇 https://t.co/JZOzsQ8boU — Alessandro Florenzi (@Florenzi) March 1, 2020

Tutto è bene quel che finisce bene: dopo quasi 8 mesi, Ragnar ha raggiunto il suo Valhalla.