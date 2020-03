Al momento infatti la rete è stata attribuita a Mkhitaryan, come si può vedere nel tabellino. Va ricordato che in passato è capitato che successivamente sia stata poi modificata la decisione, ma al momento è questa la scelta ufficiale cui farà fede anche, di riflesso, il fantacalcio .

Direttamente dalla Sardegna arriva una questione molto importante per il fantacalcio . Dopo la doppietta di Kalinic (primo gol in maglia giallorossa) e la rete di Kluivert, la Roma ha completato il poker al Cagliari in questa 26esima giornata di Serie A con un altro centro, nato da calcio piazzato tirato da Kolarov .

