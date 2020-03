La torsione dell'articolazione è innaturale e l'ex attaccante del Milan si dimena a terra dolorante. Lo stesso van Dijk si rende conto della gravità dell'infortunio e richiama immediatamente l'attenzione dello staff medico, che porta via Deulofeu in barella.

Una brutta macchia all'interno di una giornata storica: per il Watford e la Premier League . Perché gli Hornets, da penultimi in classifica, hanno battuto il Liverpool dei record 422 giorni dopo l'ultima sconfitta in campionato. Il clamoroso 3-0 finale è maturato tutto nella ripresa, ma nel primo tempo quanto successo a Deulofeu aveva già scosso gli animi dei 22 in campo e dei 20 mila sugli spalti.

