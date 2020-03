Il tecnico dei sardi ha commentato l'ennesima sconfitta, questa volta contro la Roma.

di Redazione Fox Sports - 01/03/2020 23:08 | aggiornato 01/03/2020 23:16

Undici. Sono le partite consecutive senza vittoria in Serie A per il Cagliari. Appena tre i punti realizzati. Un cammino totalmente in antitesi con quanto registrato dai rossoblu fino alla sconfitta contro la Lazio del 16 dicembre scorso, quando la squadra di Maran aveva collezionato 15 risultati utili di fila. Serve fare mea culpa. Dopo il 3-4 contro la Roma, il tecnico dei sardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Averci creduto fino alla fine non è bastato, serviva più robustezza, cosa che oggi è mancata. Ci siamo complicati la vita. I ragazzi stanno cercando di dare il massimo, ma in questo momento c'è un po' di paura a difendere e lo paghiamo a caro prezzo. Poi gli episodi non ci sono girati a favore.

Maran ha scuse per tutti:

C'è dispiacere per i tifosi, per il presidente, per chiunque voglia bene a questa squadra. Il fatto di vedere questo cuore fino alla fine significa che, al di là degli errori commessi, c'è la volontà di non mollare. In questo momento possiamo solo scusarci per questa mancata vittoria. I dati parlano chiaro, non possiamo nasconderci.

Infine, il tecnico rossoblu parla della situazione all'interno dello spogliatoio: