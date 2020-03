Il centrocampista dei blaugrana ha ricordato il grande successo al Bernabeu ottenuto con la maglia dell'Ajax.

di Redazione Fox Sports - 01/03/2020 19:01 | aggiornato 01/03/2020 21:06

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

El Clásico è partito. Real Madrid-Barcellona, la partita delle partite. In Liga e non solo. E poi quel tempio, il Bernabeu, un privilegio giocarci. Un onore eterno trionfarci, specialmente nel modo in cui l'ha fatto l'Ajax dei miracoli di Erik Ten Hag. Ex squadra di Frenkie de Jong.

L'olandese, ora in forza al Barcellona, partiva titolare nel 4-2-3-1 dei Lancieri quel 5 marzo 2019. Giocava ancora per l'Ajax ma era già un calciatore Blaugrana sulla carta. Aveva firmato a gennaio, poi il ritorno in patria, c'era una missione da compiere. Uno straordinario cammino terminato a una manciata di minuti dalla finale, ma impreziosito dall'1-4 al Santiago Bernabeu nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Rimonta straordinaria che de Jong vorrebbe rivivere questa sera:

È stata una partita molto speciale, visto che avevo firmato da poco con il Barcellona. Ora invece firmerei per un altro 1-4... - ha detto de Jong all'emittente olandese Ziggo Sports.

L'olandese si sta trovando alla grande al Barcellona, grazie soprattutto a un compagno speciale:

Busquets mi aiuta molto, parliamo di tutto. Mi aggiorna di quello che succede all'interno del club. Poi mi dà consigli sul campo, e anche sulla vita.

Infine, de Jong ha parlato del suo ruolo in squadra: