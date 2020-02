Dopo aver conquistato l'Universal Championship a Super ShowDown 2020, Goldberg ha già un nuovo avversario per il titolo.

di Marco Ercole - 29/02/2020 07:31 | aggiornato 29/02/2020 07:44

Il PPV in Arabia Saudita, Super ShowDown 2020, ha sconvolto molti equilibri all'interno della WWE, in particolare nel roster di SmackDown. The Fiend Bray Wyatt ha infatti perso la sua imbattibilità a Riyad, cedendo il suo Universal Championship a Goldberg, capace di tornare in grande nel mondo del wrestling e conquistare un titolo dopo la sua induzione nella Hall of Fame (primo a riuscirci).

Un esito abbastanza sconvolgente e poco ipotizzabile alla vigilia, che ha provocato reazioni contrastanti nel WWE Universe ma che di fatto ha aperto nuovi scenari in vista di WrestleMania 36. Questi molto probabilmente saranno costruiti in parte nella puntata di questa sera, anche perché da tempo era già stata annunciata la presenza di John Cena.

WWE SmackDown 20 febbraio 2020

Il 16 volte campione del mondo potrebbe prenotare un posto nella prossima edizione dello Showcase of the Immortals, tornando così anche lui al mondo del wrestling e dando seguito a questo ritorno al passato scelto nelle ultime settimane dalla compagnia di Vince McMahon, seguendo così i grandi rientri sul ring di Edge e dello stesso Goldberg.

Non ci resta che scoprire cosa abbia da dire John Cena qui su FOXSports.it, nella solita rubrica WWE-ek SmackDown, dove potrete trovare WWE News e Highlights dello show dal TD Garden di Boston.

Roman Reigns risponde alla chiamata di Goldberg

Goldberg entra trionfalmente a SmackDown nel suo secondo regno come Campione Universale, ma Roman Reigns lo interrompe per rispondere alla chiamata.

Naomi vs Bayley

Dopo uno storico match titolato a WWE Super ShowDown, Naomi e Bayley so affrontano di nuovo in match senza nulla in palio a SmackDown.

Naomy e Lacey Evans vs Bayley e Sasha Banks

Le interferenze di Sasha Banks e il ritorno di Lacey Evans hanno preparato il terreno per tag team match femminile a SmackDown.

Il New Day saluta il coordinatore offensivo dei Patrios, Josh McDaniels

Mentre The New Day si avvicina verso l'arena di Boston, il coordinatore offensivo dei Patriots, Josh McDaniels, dà il cinque a Kofi Kingston & Big E.

Robert Roode vs Kofi Kingston

A seguito di un incontro anticipato nella notte, Kofi Kingston affronta Robert Roode mentre Big E e Dolph Ziggler guardano dalla prima fila.

Otis pronto per tornare in azione

Ancora sconvolto dopo il suo cuore spezzato a San Valentino, Otis si domanda esattamente cosa sia successo con Mandy Rose, ma Tucker fa del suo meglio per rallegrare il suo amico.

Firma del contratto per Braun Strowman a Elimination Chamber

Un contratto firmato tra The Monster Among Men e Shinsuke Nakamura si evolve in un handicap match 3 contro 1 a Elimination Chamber, mentre Cesaro e Sami Zayn supportano The King of the Strong Style.

Daniel Bryan vs Curtis Axel

Daniel Bryan prosegue la sua caccia distruggendo il malcapitato Curtis Axel.

The Miz e John Morrison costretti a mettere i loro titoli in palio

Mentre The Awesome One & The Guru of Greatness erano pronti per celebrare la conquista dei titoli di coppia, la loro prima difesa viene fissata per Elimination Chamber.

The Usos vs John Morrison e The Miz

The Usos si schierano contro The Miz e John Morrison in un match non titolato.

Il ritorno di John Cena e la sfida di The Fiend

Mentre John Cena manda dei messaggi per WrestleMania 36, viene interrotto da The Fiend...