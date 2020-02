Lo annuncia la Lega Serie A con un comunicato in cui spiega la decisione dovuta all'allerta per la sicurezza pubblica dati i contagi da Coronavirus. Nel comunicato si legge che gli incontri saranno recuperati il 13 maggio e la finale di Coppa Italia sarà invece disputata il 20.

La Lega annuncia che tutti i 5 incontri in programma nel weekend senza pubblico non si giocheranno e si recupereranno il 13 maggio.

