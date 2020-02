La squadra di Gattuso trova la terza vittoria consecutiva e conferma la buona impressione fatta nel match contro il Barcellona in Champions: decisive le reti di Manolas e Di Lorenzo

di Daniele Rocca - 29/02/2020 22:55 | aggiornato 29/02/2020 22:59

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

E adesso sono tre. Il Napoli batte il Torino e trova la terza vittoria di fila dopo le trasferte di Cagliari e Brescia. Un successo che serve a consolidare il sesto posto in classifica, in attesa delle gare di Serie A da recuperare. La squadra di Gattuso può esultare grazie ai gol di due difensori: Manolas nel primo tempo e Di Lorenzo nella ripresa.

Sono loro gli uomini copertina nella notte del San Paolo, anche se le giocate migliori portano tutte la stessa firma, quella di Lorenzo Insigne. Dopo la bella prestazione in Champions League contro il Barcellona di pochi giorni fa, il numero 24 si è ripetuto anche in Serie A.

Nel finale gli azzurri hanno rischiato qualcosa, con gli ospiti che sono riusciti a dimezzare lo svantaggio a inizio recupero grazie al colpo di testa di Edera. Che però non è bastato ai granata per evitare l'ennesima sconfitta di questa stagione disastrosa. I punti di vantaggio sul terzultimo posto rimangono 5, ma con il Genoa che ha una partita in meno.

Serie A, le pagelle di Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 7, Maksimovic 6.5, Hysaj 6; Ruiz 6, Lobotka 6.5 (79' Allan sv), Zielinski 6.5; Politano 6 (83' Elmas sv), Milik 6.5 (74' Mertens 6.5), Insigne 7. All. Gattuso 6.5.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6, Nkoulou 5.5, Bremer 5; De Silvestri 6, Lukic 6, Rincon 5 (83' Edera 6.5), Baselli 5.5 (66' Meite 6), Ansaldi 6; Zaza 5 (83' Verdi sv), Belotti 5.5. All. Longo 5.5.

I migliori

Manolas 7

Terzo gol da quando veste la maglia del Napoli. Dopo Juventus e Brescia, anche il Torino finisce tra le vittime del difensore greco. Perfetto lo stacco sul calcio di punizione battuto da Insigne, anticipa Bremer e non lascia scampo a Sirigu. Riesce ad amministrare senza grossi problemi il duello con Belotti.

Insigne 7

La qualità della manovra passa dalle sue giocate. Non solo il calcio di punizione battuto col goniometro sulla testa di Manolas, ma anche diversi assist per Milik. Sulla sponda del polacco nel primo tempo sfiora un super gol di bicicletta, ma Sirigu ha un gran riflesso e alza il pallone sopra la traversa.

I peggiori

Rincon 5

Non riesce a fare il solito filtro davanti alla difesa. Fabian Ruiz macina gioco indisturbato, El General guida il pressing in modo confuso, senza la giusta intensità. Grave l'errore in occasione del secondo gol del Napoli, con Di Lorenzo che gli passa alle spalle e in spaccata riesce a metterla dentro.

Bremer 5

È il principale responsabile sul gol del vantaggio di Manolas. Perde la marcatura nel momento cruciale, con l'ex difensore della Roma che gli prende il tempo e batte a rete indisturbato. Non viene aiutato neanche dal buco di Nkoulou proprio davanti a lui.