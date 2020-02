La Lega ritiene che giocare a porte chiuse sia un danno d'immagine per il paese. La decisione arriverà stamattina.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 08:03 | aggiornato 29/02/2020 08:08

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il caotico avvicinamento alla 26esima giornata di campionato per via dell'allerta Coronavirus potrebbe portare a un'altra decisione forte: quella di rinviare le partite previste a porte chiuse, compreso il big match fra Juventus e Inter.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lega pensa di non giocare gli incontri previsti senza tifosi in questo turno per evitare un forte danno d'immagine nei confronti sia della Serie A che del paese stesso. La possibilità di un rinvio quindi verrà valutata in queste ore insieme a governo e comunità scientifica.

Il problema maggiore è ovviamente il modo di recuperare queste partite dato il calendario fittissimo per le squadre impegnate nelle coppe europee (Inter e Juventus comprese). La Lega si sta già attivando per trovare lo spazio temporale in modo da far rigiocare questi incontri rinviati ma la decisione arriverà solo in mattinata, nell'ennesimo giorno di uno dei periodi più surreali della storia del calcio italiano.