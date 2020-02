Mertens non recupera dopo la botta subita contro il Barcellona, Gattuso si affida al polacco. Granata con Zaza e Belotti.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 19:38 | aggiornato 29/02/2020 19:43

Dopo la grande prova di Champions League contro il Barcellona, il Napoli si rituffa in campionato e ospita un Torino con un disperato bisogno di punti e reduce da 5 sconfitte consecutive e da un cambio in panchina dopo l'esonero di Mazzarri.

Gattuso cambierà qualcosa rispetto alla formazione che qualche giorno fa ha messo in difficoltà i campioni di Spagna, primo fra tutti il centravanti perché Mertens non si è ancora ripreso dalla botta alla caviglia che lo ha costretto al cambio. Al suo posto giocherà Milik insieme a Insigne e a Politano. In porta ormai la gerarchia è chiara: Meret va ancora in panchina e Ospina è il titolare, di fronte a lui Maksimovic e Manolas per via dell'ennesima assenza di Koulibaly.

I granata cercano di tornare a fare punti e Longo continua a insistere sul 3-5-2: l'ex allenatore del Frosinone si affida al tandem d'attacco composto da Zaza e Belotti nonostante il recupero di Berenguer che andrà però in panchina.

Belotti sarà titolare in Napoli-Torino

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: Milik sostituisce Mertens

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Zielinski, Lobotka, Ruiz; Politano, Milik, Insigne.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Zaza, Belotti.