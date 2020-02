DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il campionato di Serie A è nella confusione, con la decisione ufficiale di rimandare le 5 partite previste a porte chiuse per questo fine settimana al 13 maggio compreso lo scontro diretto per lo Scudetto fra Juventus e Inter.

Di questo ha parlato anche l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport 24. Il dirigente ha spiegato di accettare la decisione della Lega ma anche di essere preoccupato per il futuro della stagione sportiva dell'Inter.

Non farò polemica, prendiamo atto della decisione: ovviamente il primo obiettivo è la salute collettiva ma sono preoccupato per il nostro calendario che è pieno di impegni, già gestire il prossimo turno sarà molto difficile con l'eventuale proroga dell'ordinanza. Questo problema andava affrontato prima e non all'ultimo momento, rischia anche la prossima giornata. In più servirà rivedere la Serie A, giocando a 18 squadre ci sarebbero stati spazi infrasettimanale per i recuperi.