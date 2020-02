Smalling: "Il calcio? Per me era solo piano B. Preferivo studiare"

Come sempre in Italia si fanno scelte senza nessun senso logico, è quel lato oscuro del calcio che tempo fa abbiamo provato a ripulire. Questa tutela unicamente quelle 4 o 5 squadre che hanno degli interessi in gioco.

L'allenatore del Lecce ha parlato nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita in casa contro l'Atalanta, non risparmiando pesanti critiche alla gestione dell'ultimo turno di Serie A e delle modalità di rinvio.

La decisione della Lega Serie A di rinviare 5 partite in questo fine settimana per l'allerta Coronavirus ha scatenato un vespaio di polemiche, con personalità di diverse squadre che non hanno accettato questo provvedimento. Ultimo dei quali è Fabio Liverani.

L'allenatore del Lecce è polemico: "Come sempre in Italia si prendono decisioni che tutelano solo 4 o 5 squadre: avevamo ripulito certe cose".

