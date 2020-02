Dopo il rinvio del big match con la Juventus, la squadra di Conte rischia un tour de force nell'ultimo mese della stagione. E peserà l'Europa League.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 12:58 | aggiornato 29/02/2020 13:01

Con il comunicato ufficiale della Lega Serie A che rinvia le 5 partite previste a porte chiuse nell'ultimo turno di campionato, per l'Inter si prospetta un maggio di fuoco per via dei problemi legati al calendario e ai recuperi.

I nerazzurri, che domani sera avrebbero sfidato la Juventus nello scontro diretto dell'Allanz Stadium, hanno già una partita in meno dopo lo spostamento dell'incontro in casa contro la Sampdoria. Per questo l'ultimo mese della stagione rischia di trasformarsi in un tour de force.

Al momento Juventus-Inter è fissata per il 13 maggio, il 17 ci sarà la partita col Napoli mentre il 24 si giocherà quella contro l'Atalanta. Al momento l'unica data disponibile per il recupero con la Sampdoria sarebbe il 20 maggio, in cui però si giocherà la finale di Coppa Italia.

Una situazione complessissima che potrebbe esplodere in caso di finale di Europa League per i nerazzurri (data 27 maggio). Un caos che purtroppo sembra ben lontano dall'essere risolto da Lega e organi preposti.