Le merengues coltivano la linea verde e cercano un numero 9 giovane, ma già affermato a livello internazionale. Il norvegese e l'argentino nella lista dei blancos.

di Antonio Gargano - 29/02/2020 11:30 | aggiornato 29/02/2020 11:34

Le statistiche parlano chiaro: da quando è partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid segna inevitabilmente di meno. E se non sarà possibile trovare un calciatore come il portoghese, l'idea delle merengues è quella di fiondarsi su un centravanti tra quelli più in voga negli ultimi mesi. Possibilmente un profilo giovane, per seguire quella linea verde già avviata con Vinicius e Rodrygo, ma già affermato a livello internazionale.

I blancos vanno a caccia di certezze, dopo i dubbi che sono stati sollevati sia sui senatori sia sugli attaccanti da meno tempo in rosa: Benzema è a secco dal derby contro l'Atletico Madrid, Mariano Diaz ha raccolto 24 presenze e segnato 4 gol in un anno e mezzo, ma soprattutto la spesa di Jovic non ha reso quanto ci si aspettava. L'ex attaccante dell'Eintracht ha giocato 22 partite quest'anno, segnando appena 2 reti.

Questi numeri sono sufficienti per scuotere la dirigenza madridista, mai particolarmente paziente dal punto di vista del rapporto spesa-rendimento. Sulla lista delle merengues ci sono già alcuni nomi che possono far comodo alla squadra di Zidane, ma non si tratta di affari low-cost: la prossima estate potrebbe essere quella dell'assalto ad Erling-Braut Haaland, a Lautaro Martinez o anche a Timo Werner.

Il Real Madrid vuole un centravanti giovane e affermato: Haaland su tutti, ma occhio anche a Lautaro e Werner

Real Madrid, si cerca un centravanti: Haaland e Lautaro nel mirino

Haaland è sicuramente il principale obiettivo del Real Madrid, che è rimasto strabiliato dalle prestazioni del centravanti norvegese. Il recente trasferimento dal Salzburg al Borussia Dortmund non ha scoraggiato la Casa Blanca, pronta ad assaltare i gialloneri per strappare l'attaccante. Un ruolo fondamentale potrà ricoprirlo il suo agente, Mino Raiola, che farà leva sulla corte degli spagnoli per alzare la posta anche nei confronti del club tedesco. Dopo la chiacchierata su un eventuale trasferimento di Pogba, i rapporti tra il Real e il procuratore si sono riallacciati e potrebbe essere una componente chiave in uno degli affari dell'estate. Difficile partire da una cifra inferiore ai 75 milioni di euro.

Uno dei fattori che rende Haaland preferito rispetto a Lautaro è il fatto che l'argentino sia extra-comunitario. I blancos non hanno molto spazio per includerlo, vista la presenza di Vinicius, Rodrygo, Reinier e Kubo. Se si dovesse virare immediatamente sull'attaccante dell'Inter, bisognerà intavolare la trattativa anche e soprattutto in funzione del mercato in uscita, che obbligherebbe la dirigenza a lavorare contemporaneamente sul doppio fronte di acquisti e cessioni.

Lautaro è extra-comunitario: per il Real Madrid è un affare possibile, ma complicato

Meno battuta, ma comunque da non scartare, la pista che porta a Timo Werner. Sul centravanti del Lipsia c'è la forte concorrenza della Premier League e soprattutto del Liverpool, che punta ad assicurarsi un altro giocatore di livello che possa eventualmente far rifiatare uno tra Salah, Manè e Firmino.

Werner verso la Premier League dopo l'esperienza al Lipsia: Liverpool favorito nella corsa all'attaccante

In tutto questo, ovviamente, non vanno scartati i sogni nel cassetto che il Real Madrid potrebbe decidere di coltivare in qualsiasi momento, a prescindere dalle politiche che la società sta seguendo in termini di calciomercato: Parigi è sempre una buona idea, soprattutto se sul piatto ci sono Neymar e Mbappè.