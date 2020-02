Probabili formazioni Juventus-Inter, dove vederla in TV e streaming

A Torino va in scena il derby d'Italia.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 08:08 | aggiornato 29/02/2020 08:09

Juventus-Inter è il match, valido per la 26^ giornata di Serie A, in programma domenica 1 marzo alle ore 20.45. I bianconeri arrivano al derby d'Italia dopo la sconfitta di Champions League rimediata contro il Lione, i nerazzurri, invece, hanno archiviato senza troppi patemi d'animo la qualificazione in Europa League.abi

Maurizio Sarri schiererà Szczesny in porta, coppia centrale formata da Chiellini e Bonucci, supportata sulle fasce da Danilo e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic insieme a Betancur, balottaggio tra Rabiot e Matuidi. In attacco il tridente composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Cuadrado.

Antonio Conte ritrova il portiere titolare Handanovic. Linea difensiva con Godin, D'Ambrosio, de Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia, con Matias Vecino e Barella in vantaggio su Eriksen. Sulle fasce agiranno Candreva e Young, in attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Probabili formazioni di Juventus-Inter: le scelte di Sarri e Conte

Juventus (4-3-3): Szczesny, Chiellini, Bonucci, Danilo, Alex Sandro, Pjanic, Betancur, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Cuadrado. All.: Sarri

Inter (3-5-2): Handanovič, Godin, De Vrij, Škriniar, Candreva, Barella, Brozović, Vecino, Young, Martínez, Lukaku. All.: Conte

Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

Juventus-Inter, in programma domenica 1 marzo alle ore 20.45, sarà visibile in TV in diretta e in esclusiva su Sky. Chi non potrà seguire la partita in televisione, può guardarla in streaming grazie a SkyGo e NowTV.