Probabili formazioni Cagliari-Roma e dove vederla in TV e streaming

Alla Sardegna Arena gli isolani cercano una vittoria per invertire la tendenza negativa, i giallorossi non vogliono mollare l'obiettivo Champions League

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 07:31 | aggiornato 29/02/2020 07:35

Cagliari-Roma, gara valida per la 26^ giornata di Serie A, è in programma per domenica 1 marzo alle ore 18. L'ultima partita dei padroni di casa risale a due settimane fa (sconfitta interna di misura contro il Napoli), a cui è seguito lo stop obbligato a 'causa' Coronavirus. I giallorossi, dopo il passaggio del turno in Europa League si rituffano in campionato: ripartiranno dal poker esterno rifilato al Lecce.

Cragno in porta, Pisacane e Klavan coppia centrale con le fasce affidate a Cacciatore e Pellegrini. A centrocampo tornano Rog e Nainggolan: il primo completa la mediana con Ionita e Cigarini, il secondo lavorerà con Joao Pedro dietro Simeone.

Fonseca schiererà Pau Lopez in porta. Con Mancini squalificato, difesa composta da Peres, Fazio, Smalling e Kolarov. In mediana ancora Veretout e Cristante. Sulla trequarti chance per Under, insieme a Mkhitaryan e Kluivert. In attacco l'imprenscindibile Džeko.

Probabili formazioni di Cagliari-Roma: le scelte di Maran e Fonseca

Cagliari (4-3-2-1): Cragno, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Ionita, Cigarini, Rog, Nainggolan, João Pedro, Simeon. All.: Maran

Roma (4-3-2-1): López, Peres, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Džeko. All.: Fonseca

Cagliari-Roma: dove vedere la partita in TV e streaming

Cagliari-Roma, in programma domenica 1 marzo con calcio d'inizio alle ore 18, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Il match sarà disponibile anche in streaming, per gli abbonati al servizio, su SkyGo e NowTV.