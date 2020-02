La Lazio batte il Bologna e in attesa del recupero di Juve-Inter vola in vetta, il Benevento supera lo Spezia e sale a + 20 sul terzo posto: festa per Simone e Pippo Inzaghi.

di Luca Guerra - 29/02/2020 19:49 | aggiornato 29/02/2020 19:53

Duecentotrentacinque chilometri. Sono quelli che separano lo stadio Olimpico di Roma e il Vigorito di Benevento. Separati da una regione, uniti dal clima di festa, dall'aria pura della vetta e dal sangue: quello dei fratelli Simone e Pippo Inzaghi, anime in panchina di Lazio e Benevento che da questo pomeriggio occupano il primo posto di Serie A e Serie B.

I biancocelesti hanno superato il Bologna per 2-0 nel primo anticipo della 26^ giornata, funestata dai cinque rinvii per il Coronavirus, e hanno messo la freccia del sorpasso sulla Juventus (che non giocherà nel derby d'Italia contro l'Inter) al primo posto. Di Correa e Luis Alberto le firme su un pomeriggio da ricordare, che ha portato a 19 le vittorie stagionali della Lazio, a fronte di cinque pareggi e due ko. Se Simone sorride, però, Filippo fa altrettanto. Anzi, esagera.

63 & 19 - Il #Benevento è la prima squadra della storia della Serie B a conquistare 63 punti nelle prime 26 partite giocate e la terza a vincerne almeno 19 delle prime 26 dopo l'Ascoli nel 1977/78 e la SPAL nel 1950/51. Maratona. pic.twitter.com/uWoPC9X9LZ — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 29, 2020

Il Benevento ha infatti un punto in più della Lazio (63 a 62) dopo lo stesso numero di giornate giocate, 26, e ha messo ben 20 punti tra il suo primo posto e la terza della classe, il Crotone, che coincide con i confini della promozione diretta. Le vittorie delle due squadre sono le stesse, 19, e il Benevento ha migliorato il suo filotto superando lo Spezia per 3-1 in rimonta grazie ai gol di Improta, Moncini e Viola. Sanniti come nessuno mai prima d'ora in B: secondo quanto riporta Opta, quella giallorossa è la prima squadra della storia della campionato a conquistare 63 punti nelle prime 26 partite giocate e la terza a vincerne almeno 19 delle prime 26 dopo l'Ascoli nel 1977/78 e la SPAL nel 1950/51.

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento primo in B

Inzaghi, gioia doppia: Pippo esalta Simone e festeggia il rinnovo

Due fratelli che guardano tutti dall’alto. Percorsi differenti, stessa gioia e voglia di primeggiare. Tanto che al fischio finale di Benevento-Spezia Pippo Inzaghi ha avuto in conferenza stampa un pensiero per suo fratello:

Al 95’ ho chiesto il risultato della Lazio.

Il tutto nel giorno del ritorno del club biancoceleste in vetta alla Serie A a 20 anni dall'ultima volta, datata 14 maggio 2000 nel giorno dell'ultimo Scudetto vinto. In cima Simone e Pippo ci sono arrivati seguendo traiettorie differenti: il primo ha fatto tanto praticantato nella Primavera laziale, subentrando a Stefano Pioli nel 2016 e consolidando giorno per giorno la sua leadership nello spogliatoio. L'ex attaccante del Milan era invece partito dall'alto, prendendosi la panchina rossonera nell'estate 2015: decimo posto ed esclusione dalle coppe europee. Di lì aveva riavviato il motore dalla C a Venezia, portando i lagunari in B, e per mezza stagione di nuovo in Serie A a Bologna. Errori cancellati in fretta, come il cammino monstre del Benevento dimostra. E il rinnovo del contratto annunciato dal patron Oreste Vigorito prima della gara contro lo Spezia ne è la conferma plastica.

Il sogno: ritrovarsi in A da avversari

A premiare le due squadre sono i numeri, gli indicatori più affidabili nel mondo del calcio: 48 reti fatte e 14 subite, 23 centri al passivo e ben 60 all'attivo per la Lazio, che dalla sua ha anche il capocannoniere del campionato Ciro Immobile (27 centri). In panchina come in campo: sempre abituati ad attaccare, prima la porta avversaria e ora i traguardi da allenatore. Come quello di ritrovarsi da avversari in Serie A: è successo nel 2018 in Bologna-Lazio 0-2 con i centri di Luiz Felipe e Lulic. Di questo passo, basterà attendere qualche mese. E Pippo spera di trovare Simone con il tricolore cucito sul petto.