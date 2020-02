Il Napoli dà continuità alla bella prova vista in Champions League contro il Barcellona e vince in campionato battendo il Torino per 2-1, grazie a una prestazione molto più positiva di quanto dica lo scarto del risultato finale.

Nell'intervista dopo la partita ai microfoni di DAZN, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sul momento del suo Napoli senza ovviamente farsi mancare un commento sulle prospettive future degli azzurri.

In questo momento stiamo dando continuità di risultato e stiamo migliorando, dobbiamo continuare su questa strada. La squadra mi è piaciuta molto ma sono arrabbiato per il gol preso, una partita rovinata e abbiamo avuto sufficienza negli ultimi minuti. Una squadra bella da vedere, ci siamo mossi bene ed eravamo compatti: avevo tanta paura perché col Barcellona avevamo speso tanto, il Torino ha le caratteristiche per metterci in difficoltà quindi siamo stati bravi. Dobbiamo stare sul pezzo, c'è pigrizia e negli ultimi metri non siamo cattivi. Più siamo corti più riusciamo ad essere aggressivi e più siamo avvantaggiati per le nostre qualità, dobbiamo essere professionisti e in questi mesi si risolverà tutto ma dobbiamo essere squadra fino alla fine. C'è stato un momento in cui molti non capivano la situazione, quando parlavo di raggiungere 40 punti ero serio. La squadra si allenava con tanti problemi, ora lavoriamo e poi capiremo la nostra squadra. All'inizio ho sbagliato anche io, ho provato alcune cose e poi mi sono reso conto che non potevamo permettercele: non giochiamo col catenaccio ma in due fasi, dobbiamo essere belli quando abbiamo la palla e brutti come me quando difendiamo...