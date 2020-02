L'ex presidente dell'Inter sul dualismo con i bianconeri: "Sono in un anno di transizione, gli toglierei volentieri Chiellini. Lukaku scelta giustissima. Il Var? Non regala certezze".

di Luca Guerra - 29/02/2020 15:33

Nonostante il rinvio di Juventus-Inter al 13 maggio, la voce di Massimo Moratti resta sempre una delle più legate al dualismo tra bianconeri e nerazzurri. L'ex presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport delle sue idee sulla corsa per lo scudetto, senza dimenticare un'analisi del calciomercato 2019/2020 della sua squadra del cuore, svelando una preferenza per uno dei giocatori della rosa avversaria e analizzando anche gli effetti dell'introduzione della tecnologia nel calcio.

A 17 mesi dal passaggio di consegne in capo all'Inter, con Moratti che a ottobre 2018 aveva ceduto alla cordata indonesiana facente capo ad Erick Thohir il 70% delle quote del club per 250 milioni di euro, l'ex presidente ha raccontato le sue sensazioni sulla squadra di Conte ("Chiede un'intensità altissima. Il suo passato alla Juve? Sono pur sempre quello che aveva scelto Lippi") da semplice tifoso, soddisfatto di un ruolino di marcia che in campionato vede Handanovic e soci in piena corsa per la vittoria finale.

In una gara preparata tra mille dubbi circa la sua disputa a porte chiuse fino al rinvio al 13 maggio, Moratti allarga lo sguardo all'intera stagione e mostra fiducia nelle possibilità dell'Inter di arrivare fino in fondo:

Si è visto anche a Lione, la Juventus sta vivendo un anno di transizione ed è fisiologico dopo tanto tempo con lo stesso allenatore. L'Inter è cresciuta rispetto agli scorsi anni. Ritengo la squadra forte e l'allenatore c'è.

Juventus, Chiellini è il preferito di Massimo Moratti tra i bianconeri

L'ex presidente dell'Inter ha rivelato nel corso della sua intervista anche il nome del giocatore della Juventus che gli sarebbe piaciuto vedere con la maglia dell'Inter. A sorpresa, non si tratta di Cristiano Ronaldo:

Ritengo troppo facile pensare a CR7. Allora dico Chiellini, un vero duro dotato di un grande spirito di squadra.

Dalla difesa all'attacco, quello dell'Inter oggi guidato da Romelu Lukaku. Il colosso belga ha realizzato già 23 reti in 34 gare ufficiali tra Serie A e coppe e forma con Lautaro Martinez una coppia perfetta, a segno già 39 volte in stagione. Soluzione figlia di scelte coraggiose nel calciomercato estivo:

Lukaku sta facendo vedere cose che nessuno immaginava, anche se non sappiamo come sarebbe andata con Icardi al suo posto. Ritengo Lukaku un uomo squadra, è stato bravo a farsi volere bene da tutti con l'atteggiamento giusto. Lo ritengo un leader, un generoso dalle spalle larghe. Lautaro? Un momento più difficile nella stagione ci sta ma il suo valore non si discute. Gli addii di Icardi, Nainggolan e Perisic? In estate ero perplesso, mi sembrava una scelta azzardata. Alla lunga si è però rivelata giustissima, anche per il solo fatto che ci ha permesso di arrivare a Lukaku.

"Var? Non regala certezze e uccide l'emozione"

Quando Moratti parla del derby d'Italia torna sempre in mente la sfida persa nel 1998 per 1-0 al Delle Alpi, con il rigore non concesso ai nerazzurri per l'ormai noto contatto tra Iuliano e Ronaldo e le veementi proteste nerazzurre. "Il più difficile da digerire" lo definisce senza dubbi l'ex numero 1 dell'Inter, che ha parlato anche del suo rapporto con il Var: