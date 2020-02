Il croato non ha digerito gli incontri dell'ad con Rangnick e e chiede alla proprietà chiarezza su budget e obiettivi: "Irrispettoso e non da Milan, almeno non da quello che ricordavamo essere il Milan."

di Simone Cola - 29/02/2020 11:11 | aggiornato 29/02/2020 11:15

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Lontano ormai da troppo tempo dalle posizioni di vertice che sente sue per storia e blasone, il Milan ha iniziato la stagione in corso tra mille difficoltà. Quello che doveva essere l'ennesimo "anno zero" del Diavolo ha rischiato di trasformarsi ancora una volta in un "annus horribilis": l'esclusione dall'Europa League, un calciomercato poco convincente, lo stentato avvio e il precoce esonero di Marco Giampaolo avevano fatto temere il peggio, e adesso che i rossoneri sembrano in risalita ecco emergere tutti i dissidi interni di una società che sembra sempre più una polveriera.

A pochi giorni di distanza dalle parole dell'ad Ivan Gazidis, uomo di fiducia della proprietà rappresentata dal fondo Elliott e che in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport aveva parlato di idee diverse ma di un piano condiviso tra lui e i responsabili dell'area tecnica Paolo Maldini e Zvonimir Boban, ecco che a prendere la parola è proprio il croato, che fornisce la sua versione delle cose al noto quotidiano sportivo confermando che i problemi in casa Milan, soprattutto a livello dirigenziale, sono concreti e dovranno essere risolti per il bene di tutti.

Chiede chiarezza, Boban, e lo fa in un momento in cui la squadra sembra finalmente in ripresa e il difficile lavoro di Stefano Pioli, chiamato a sostituire Giampaolo in una situazione di estrema difficoltà, sembra finalmente cominciare a pagare. Proprio per questo, lascia intendere, è fondamentale che i nodi vengano al pettine e che tutti remino nella stessa direzione. Con un budget definito e obiettivi precisi, un progetto condiviso di cui tutti devono essere a parte. La verità è che così non è, dato che ad esempio nessuno avrebbe informato lui o Maldini degli incontri avvenuti tra Gazidis e Ralf Rangnick, possibile nuovo allenatore del Milan da giugno.

Milan, Boban chiede passione alla proprietà: "Fondamentale pensare in grande"

Sul fatto di poter essere parte integrante della rinascita del Milan Boban ci ha sempre creduto: per questo motivo la scorsa estate ha lasciato la FIFA, dove ricopriva il ruolo di vicesegretario ed era apprezzatissimo. Ha scelto di raggiungere l'amico Paolo Maldini in rossonero, di essere uno dei volti - con l'ex capitano e l'ad Gazidis - del progetto di rifondazione voluto dal fondo Elliott per restituire a uno dei club più importanti al mondo la grandezza perduta. E adesso si sente in un certo senso escluso, scavalcato.

Gazidis sostiene che non esistono due anime nel Milan, e prendendo atto delle grandi differenze di passato, vedute e idee fino a qualche giorno fa lo pensavo anch'io. Ma trovarsi a parlare di certe cose (gli incontri tra Gazidis e Rangnick, NdR) alla vigilia di una partita importante, come lo sono tutte quelle che giocheremo da qui a fine stagione, non è di aiuto. Anche perché questo avviene in un momento in cui la squadra stava crescendo grazie al lavoro di Pioli. Non avvisarci è stato irrispettoso, poco elegante, non da Milan. Almeno da quello che ci ricordavamo essere il Milan.

Parole forti, che smontano la teoria di tante teste ma un'unica direzione condivisa. Un pensiero che Boban non nasconde.

Per come la vedo io essere uniti è condividere e avere rispetto. Credo che sia questo l'unico modo per lavorare bene e sentirsi bene, questo tipo di approccio è la base di tutto.

In questo momento è fondamentale remare tutti nella stessa direzione, Boban ne è consapevole ma è convinto anche che questo non stia accadendo non a causa sua e per risolvere la situazione invoca un incontro con la proprietà, in cui saranno chiariti gli obiettivi a medio-lungo termine e soprattutto il budget a disposizione.

Sicuramente, per il bene del Milan, è importante che l'incontro con Elliott avvenga al più presto. La proprietà deve essere chiara, sia nel budget che negli obiettivi: noi dobbiamo rispettare le esigenze economiche del club per garantirne una corretta e sana gestione, loro dei nostri risultati e della storia del club. In questo momento, nonostante gli sforzi di gennaio e due cessioni importanti, con relativo alleggerimento del monte ingaggi, non sappiamo quali margini di manovra avremo.

Un punto fermo del Milan del futuro, per Boban, dovrebbe essere ancora Zlatan Ibrahimovic, che invece attende ancora una proposta di rinnovo. A proposito dello svedese, Zvone racconta anche il divertente messaggio con cui lo stesso si congratulava con la dirigenza per averlo messo sotto contratto lo scorso dicembre.

Tutti hanno visto l'impatto che ha avuto sulla squadra e sui risultati e credo che un suo rinnovo dovrebbe essere affrontato al più presto, indipendentemente dai risultati che il Milan sarà capace di raggiungere in questo finale di stagione. Anche Begovic e Kjaer sono due giocatori che hanno dato risposte importanti, credo che potranno darle anche nei prossimi anni.

Boban ha parlato anche di Maldini: "Una persona per bene, un grande dirigente, rappresenta il Milan come nessuno e ho sognato per anni di lavorare con lui."

"Siamo il Milan, 120 anni di storia e 7 Coppe dei Campioni in bacheca"

Dalle parole di Boban sembra di capire che la più grande discrepanza con Gazidis possa riguardare il progetto legato ai giovani, che il croato ritiene forse troppo freddo, aziendalista e irrispettoso dei tanti anni di successi di una squadra come il Milan.

Ci hanno chiesto di ringiovanire la rosa e lo abbiamo fatto, ma tenendo presente che è necessario il giusto mix tra giovani e giocatori più esperti. Il mercato invernale del resto ci ha dato ragione, dato che con l'arrivo di uomini di esperienza i più giovani sono cresciuti rapidamente. Per crescere siamo sicuri che l'unica strada sia quella di pensare in grande: siamo il Milan, abbiamo 120 anni di storia e 7 Coppe dei Campioni in bacheca.

Il grande passato del Milan non nasconde però le difficoltà del presente, quelle di un club che da ormai troppi anni non calca più i palcoscenici europei che contano e che a lungo gli sono stati abituali.

Siamo consapevoli del fatto che quello attuale non è il Milan in cui abbiamo giocato, ma ci deve essere ambizione, voglia di sognare. Non dobbiamo vincere la prossima stagione, ma dobbiamo almeno tornare a giocarcela con tutti e a competere per le posizioni di vertice in Italia. Quest'anno non sappiamo come ci piazzeremo, ma è già un Milan diverso quello delle ultime settimane.

Insomma, Boban chiede passione e chiede alla proprietà di assecondare questo suo pensiero, perché il calcio non è né potrà mai essere puro business. A maggior ragione al Milan.