La grande speranza dei tifosi dell'Italia è che la Nazionale torni a farci sognare durante Euro2020 dopo anni difficili dovuti alla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. E gran parte di questa speranza è dovuta all'ottimo lavoro fatto da Roberto Mancini.

Sin dal suo arrivo sulla panchina azzurra, il nuovo commissario tecnico è riuscito a dare un'identità alla squadra e fiducia all'ambiente dopo il tracollo della gestione Ventura. Il ct ha parlato al Corriere dello Sport.

Un pensiero di Mancini anche sulla stagione in corso, con la corsa allo Scudetto più aperta che mai fra Inter, Juventus e Lazio proprio a poche ore dalla sfida diretta fra bianconeri e nerazzurri in programma all'Allianz Stadium.

Se l'Inter perdesse sarebbe difficile recuperare, rincorrere vuol dire non poter sbagliare. Le difficoltà di Sarri? Non dipende da lui, dopo anni di vittorie si possono avere anche dei problemi. Non so se la Lazio possa essere come il Leicester, Ranieri riuscì a battere tutti mentre qui c'è una volata a tre. Il VAR divide le opinioni? Quando Biscardi chiedeva la moviola, io dissi che avremmo semplicemente litigato davanti a uno schermo...