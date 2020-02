Il numero 10 bianconero risponde con un laconico "Non ci danno mai il pallone". Uno scambio che è chiara indicazione del periodo complicato che la Juventus sta passando in campo. E che spera di terminare già dalla partita di ritorno col Lione.

Intervallo di lione-Juve, Ronaldo: " i centrocampisti non ci danno abbastanza supporto, siamo da soli" Dybala: "non la prende nessuno" Ronaldo: " si anche sulle seconde palle, niente" pic.twitter.com/hmD4VlOD45

