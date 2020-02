La Lazio è prima in classifica: la vittoria per 2-0 contro il Bologna, unita al rinvio della sfida diretta fra Juventus e Inter, ha permesso alla squadra biancoceleste di sorpassare i campioni d'Italia in testa al campionato.

È un Simone Inzaghi raggiante quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, parlando delle prospettive Scudetto della sua Lazio che ora entra nella fase più difficile della stagione.

Dal ritiro ero fiducioso e sapevo avremmo fatto bene, da qui a dire che saremmo stati in testa ce ne passa ma so chi sono i miei calciatori e cosa possono darmi. Se è il nostro anno? In passato abbiamo vinto trofei e siamo arrivati in Europa, siamo primi meritatamente: non dobbiamo perdere giocatori importanti. Il rinvio delle partite non ha cambiato nulla, abbiamo un problema e dobbiamo risolverlo al più presto facendo prevenzione. Cose in comune con la Lazio del 2000? L'atmosfera, i ragazzi si vogliono bene. Sogno spesso una festa Scudetto ma da quattro anni, il campionato sarebbe un di più.