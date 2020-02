I Reds cadono in campionato 422 giorni dopo l'ultima volta: gli Hornets calano il tris firmato da Sarr (doppietta) e Deeney.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 20:20 | aggiornato 29/02/2020 20:27

Quattrocentoventidue. Sì, 422. Tanti erano i giorni passati dall'ultima sconfitta del Liverpool in Premier League (era il 3 gennaio 2019 e i Reds persero 2-1 in casa del Manchester City). Una striscia impressionante che si è interrotta a Vicarage Road nel match valido per la 28esima giornata di Premier che ha visto il Watford stravincere con un incredibile 3-0.

Un risultato a dir poco inaspettato considerando che fino ad oggi la squadra di Jurgen Klopp aveva collezionato in questo campionato 26 vittorie (18 di fila) e 1 pareggio (1-1 col Manchester United lo scorso 20 ottobre a Old Trafford) subendo appena 17 reti.

Si tratta invece della quarta sconfitta in stagione dopo quelle rimediate contro Napoli (2-0 in Champions League il 17 settembre), Aston Villa (5-0 in Coppa di Lega il 17 dicembre, ma in campo c'era la squadra riserve visto che Salah e compagni erano impegnati al Mondiale per Club) e Atletico Madrid (1-0 in Champions lo scorso 18 febbraio).

Premier League, "storico" ko del Liverpool: il Watford vince 3-0

Il match si sblocca al 54' quando Sarr sfrutta al meglio l'assist di Doucoure, sbuca in area di rigore e beffa Alisson. Sempre il senegalese raddoppia al 60' con un delizioso tocco sotto su imbeccata di Deeney. Il colpo del ko lo firma Deeney al 72' gonfiando la rete della porta lasciata vuota da Alisson.

I Reds restano comunque stabilmente al primo posto in Premier a quota 79 punti, 22 in più del Manchester City che in questo weekend sarà impegnato nella finale di Coppa di Lega contro l'Aston Villa. Gli Hornets salgono invece a 27 punti e si portano al terzultimo posto in compagnia di West Ham e Bournemouth.