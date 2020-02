La semifinale in programma mercoledì all'Allianz Stadium dovrebbe avere il pubblico allo stadio, tranne chi non è residente in Piemonte.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 14:27 | aggiornato 29/02/2020 14:32

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La 26esima giornata del campionato di Serie A è stata fortemente rivoluzionata dopo la decisione ufficiale della Lega di rinviare le 5 partite inizialmente programmate per giocarsi a porte chiuse. Ma la Coppa Italia non dovrebbe subire stravolgimenti, in particolare Juventus-Milan.

Secondo quanto riportato dalla Stampa, al momento la partita dell'Allianz Stadium è ancora regolarmente in programma a porte aperte. Ma potranno entrare allo stadio solo i residenti in Piemonte. In attesa di comunicazioni ufficiali, per ora la semifinale di ritorno fra la Juventus e il Milan sembra essere sul punto di giocarsi normalmente.