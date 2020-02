Lo Stadio Olimpico sarebbe già consegnato all'UEFA nella data del 20 maggio in vista degli Europei: Milano e Bari le opzioni.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 15:22 | aggiornato 29/02/2020 15:25

Il rinvio delle 5 partite del campionato di Serie A previste in questo fine settimana potrebbe creare il caos nel calendario futuro del calcio italiano, anche per quanto riguarda la finale di Coppa Italia spostata dal 13 al 20 maggio.

In quella data infatti l'Olimpico di Roma dovrà essere dato all'UEFA per i preparativi in vista della partita inaugurale di Euro 2020: per questo motivo, secondo il Corriere della Sera, si dovrà trovare una nuova sede con San Siro di Milano o il San Nicola di bari come due ipotesi più accreditate.