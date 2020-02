Il portiere accusa il tecnico di non aver rispettato l'accordo verbale che riguardava il suo posto da titolare, e dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie da Caballero è pronto a lasciare Londra la prossima estate.

di Simone Cola - 29/02/2020 19:32 | aggiornato 29/02/2020 19:37

Quello che si chiude oggi è stato un mese particolarmente complicato per Kepa, e non è detto che la situazione migliorerà da qui al termine della stagione: il portiere spagnolo del Chelsea, l'estremo difensore più costoso al mondo, nel mese di febbraio si è ritrovato puntualmente seduto in panchina, scavalcato nelle gerarchie del tecnico Frank Lampard da Willy Caballero, 38enne argentino che da due stagioni e mezzo ricopriva il ruolo di riserva dichiarata nei Blues.

Qualcosa è cambiato ed è innegabile: dopo aver collezionato appena 5 presenze in Premier League negli ultimi due anni, Caballero è stato schierato regolarmente come titolare negli ultimi 4 impegni di campionato e persino nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Una scelta che Lampard ha definito difficile e presa a malincuore dopo alcune prestazioni non positive di Kepa, che però secondo il Sun non avrebbe accettato le motivazioni del tecnico e sarebbe pronto a chiedere la cessione.

Secondo Kepa, Lampard non avrebbe mantenuto la parola nell'accordo verbale che i due avevano stipulato a inizio stagione e che garantiva allo spagnolo la certezza del posto da titolare dopo una stagione importante agli ordini di Sarri, culminata con la conquista dell'Europa League e l'ingresso in pianta stabile nella rosa della Nazionale spagnola, seppur come riserva di De Gea.

Chelsea, Kepa furioso con Lampard: può partire, e non sarà l'unico

Per avere il portiere spagnolo, identificato come il sostituto ideale di Courtois, il Chelsea nell'estate del 2018 ha pagato l'intera clausola rescissoria che lo legava all'Athletic Bilbao, pari a 80 milioni di euro. Un investimento importante ma per certi versi sicuro, dato che ad appena 23 anni Kepa sembrava in grado di rappresentare il presente e il futuro tra i pali dei Blues. Il suo nome era balzato agli onori della cronaca quando il 24 febbraio 2019, durante la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, aveva disobbedito agli ordini di Sarri che intendeva sostituirlo proprio con Caballero a pochi istanti dai calci di rigore che avrebbero assegnato il trofeo.

Una gravissima insubordinazione, che già allora aveva messo in dubbio nonostante le scuse prontamente accettate da Sarri e una versione ufficiale che aveva parlato di reciproche incomprensioni. Una storia poi rientrata, tanto che Kepa aveva mantenuto regolarmente il posto tra i pali, chiudendo alla grande la stagione a Baku con la conquista dell'Europa League 2018/2019 ai danni dell'Arsenal.

Con l'arrivo di Frank Lampard e il congelamento del calciomercato in entrata dei Blues era chiaro che Kepa sarebbe stato un punto fermo della squadra anche nella stagione in corso. E così è stato, almeno fino al 1° febbraio, quando il Chelsea è sceso in campo contro il Leicester con Caballero tra i pali, scelta che è stata ripetuta anche nei successivi impegni contro Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco e Bournemouth.

All'indomani delle prime esclusioni pare che il portiere spagnolo avrebbe avuto un colloquio con l'allenatore in cui avrebbe ricevuto rassicurazioni sul futuro, ma con il passare delle settimane sembra aver perso fiducia tanto in Lampard quanto nel club, dal quale non si sente adeguatamente protetto. A rischio per EURO 2020, Kepa sarebbe pronto a impuntarsi la prossima estate per chiedere una cessione che alla fine il Chelsea potrebbe anche permettere.

Sempre secondo il Sun, infatti, pur avendo ottenuto ottimi risultati con la rosa che si è ritrovato a disposizione Lampard sarebbe ansioso di acquistare nuovi rinforzi in quella che sarà la sua prima sessione di calciomercato da manager del Chelsea, giocatori a cui dovrà necessariamente essere fatto spazio: oltre a Kepa sulla lista dei partenti sarebbero finiti anche Jorginho, Barkley, Pedro, Willian, Zouma, Emerson Palmieri e Marcos Alonso.