L'allenatore del norvegese punta l'esterno della Fiorentina. Commisso vorrebbe il rinnovo ma i Red Devils lo tentano.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 11:58 | aggiornato 29/02/2020 12:03

Il Manchester United piomba su Federico Chiesa: l'esterno della Fiorentina e della Nazionale sta ancora parlando con il suo club per un eventuale rinnovo contrattuale ma di oggi è la notizia dell'interesse nei suoi confronti da parte del club inglese.

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la richiesta arriva direttamente da Ole Gunnar Solskjaer che ha scelto l'italiano come rinforzo perfetto per la fascia. L'allenatore norvegese ha già mandato uno dei suoi scout in Italia per visionarlo durante Fiorentina-Milan della scorsa settimana.

La speranza della squadra viola è sempre quella di rinnovare il suo contratto ma come spiegato più volte da Commisso, la cessione in estate è uno scenario possibile. La valutazione di Chiesa è di circa 70 milioni di euro e il Manchester United non avrebbe problemi a pagare questa cifra, con la dirigenza toscana che forse lo cederebbe più volentieri all'estero che in Italia.