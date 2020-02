I bavaresi hanno esposto striscioni contro Dietmar Hopp: Flick ha chiesto invano di smetterla, così i giocatori si sono passati la palla fino al fischio finale.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 18:16 | aggiornato 29/02/2020 18:20

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Surreale scena nella partita fra Hoffenheim e Bayern Monaco, dominata dalla squadra campione di Germania e vinta con un tennistico 6-0: la sfida è stata sospesa per ben due volte per via di insulti al patron della squadra di casa, Dietmar Hopp.

Appena arrivato il sesto gol di Goretzka, i tifosi bavaresi hanno esposto uno striscione che insultava pesantemente il miliardario tedesco (figura mal vista perché visto come un magnate entrato nel mondo del calcio tedesco solo per business e senza rispetto per le tradizioni).

Subito i giocatori del Bayern Monaco si sono fermati, con un Flick arrabbiatissimo che è andato sotto il settore dei suoi tifosi chiedendo con foga di rimuovere lo striscione e di smetterla con i cori per evitare sanzioni più dure. Ma questo tentativo non è andato a buon fine, cosa che 10 minuti dopo ha postato a una nuova sospensione.

Hoffenheim-Bayern Monaco è stata sospesa per insulti al presidente Hop

Bundesliga, Hoffenhein-Bayern Monaco sospesa per insulti a Hopp

A quel punto è successa una cosa ancora più insolita: dopo un ultimo tentativo da parte della dirigenza del Bayern di fermare i proprio tifosi, le squadre sono rientrate in campo e hanno deciso di passarsi la palla fino alla fine della partita.

Gli ultimi 15 minuti di Hoffenheim-Bayern quindi sono stati semplicemente dei palleggi innocenti fra i 22 in campo che, anche scherzando con l'arbitro, hanno atteso il novantesimo minuto per il fischio finale dopo il quale Rummenigge ha voluto fare un gesto distensivo abbracciando Hopp direttamente in campo davanti ai tifosi dell'Hoffenheim.

Un episodio probabilmente unico nel suo genere che dà un importante precedente alla Bundesliga e al calcio europeo, da oggi più vicino a fermarsi in caso di inciviltà da parte di qualche tifoso. Grazie al gesto forte di dirigenti e giocatori che oggi erano allo stadio per la sfida fra Hoffenheim e Bayern Monaco.