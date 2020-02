Il patron della squadra statunitense: "Siamo in contatto con tanti giocatori. Ferguson mi insegnò che servono calciatori funzionali e non solo campioni".

29/02/2020 10:59 | aggiornato 29/02/2020 11:03

La possibilità di vedere Messi e Cristiano Ronaldo giocare nella stessa squadra non è solamente un'utopia. Almeno secondo l'opinione di David Beckham che spera di realizzare questo incredibile scenario all'Inter Miami.

La leggenda del calcio inglese è stato ospite del Tonigh Show con Jimmy Fallon e intervistato sull'ipotesi di un doppio trasferimento nel suo team da parte dei due dominatori del calcio mondiale nell'ultimo decennio, ha risposto con un sorriso.

Possiamo fare grandi cose qui a Miami, abbiamo avuto contatti con tantissimi giocatori per acquistarli e ovviamente un presidente vuole solamente i migliori. Messi e Ronaldo? Se ci fosse la possibilità sarebbe grandioso, li ammiro tantissimo come atleti. Anche se al momento abbiamo già una grande rosa composta da giovani e giocatori esperti: Ferguson mi insegnò che chiunque tu prenda deve essere giusto per la squadra, non solamente il nome più importante.

Solo una suggestione o ipotesi concreta? Ce lo dirà solamente il tempo, ma una figura importante come Beckham potrebbe riuscire nell'impresa titanica di mostrare al mondo come due giocatori da 11 Palloni d'Oro come Messi e Ronaldo giocherebbero insieme.