La Federcalcio europea sta consultando i governi del continente in vista dell'inizio del torneo fissato a Roma a metà giugno.

di Redazione Fox Sports - 29/02/2020 08:15 | aggiornato 29/02/2020 08:20

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Forse era solo questione di tempo o forse è giusto parlarne in via precauzionale, ma la diffusione nel continente europeo del Coronavirus ora ha forzato l'UEFA a fare delle valutazioni in vista dell'inizio di Euro2020.

Stando quanto riportato dal Telegraph, la Federazione è in stretto contatto con i governi nazionali per il torneo continentale che dovrebbe partire il 12 giugno con la partita inaugurale all'Olimpico di Roma e che per la prima volta nella storia sarà itinerante.

Pare infatti che ci sia la seria possibilità che Euro2020 venga alterato nella sua forma o addirittura rinviato per l'incertezza sulla diffusione del virus. Allo stato attuale i campionati europei si dovrebbero giocare in 12 paesi diversi con circa 2,5 milioni di tifosi attesi in tutte le partite. La situazione verrà monitorata giorno per giorno ma il rischio di uno slittamento del torneo si fa sempre più concreto.