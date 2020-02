Ad un mese dalla sua morte, i ricordi preziosi dell'ex stella dei Lakers verranno venduti al miglior offerente. Una decisione presa quando Kobe era in vita.

di Antonio Gargano - 28/02/2020 12:27 | aggiornato 28/02/2020 12:34

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Numerosi acquirenti e collezionisti si preparano ad arricchire le proprie teche con i cimeli di Kobe Bryant. Ad un mese dalla morte dell'ex stella del basket americano, una casa d'aste di Los Angeles ha ottenuto l'autorizzazione per la messa in vendita di alcuni ricordi preziosi della carriera del Black Mamba. Oggetti che, senza ombra di dubbio, verranno presi d'assalto per accaparrarsi un pezzo della sua vita.

Si tratta di una scelta che Bryant aveva già fatto tempo fa: al termine della sua carriera, in un momento imprecisato, avrebbe voluto vendere all'asta diversi oggetti che hanno fatto la storia della NBA, ma anche del suo percorso nel basket a stelle e strisce. Non solo divise storiche indossate in momenti particolari della stagione, ma anche trofei, medaglie e riconoscimenti ottenuti al di fuori dell'ambito sportivo.

Grande soddisfazione per la casa d'aste, che esporrà i cimeli a Beverly Hills in una breve mostra dal 27 al 30 aprile. Tra 2 mesi, quindi, ci sarà l'ultima occasione per vedere contemporaneamente in esposizione i ricordi più importanti della carriera di Kobe, prima che facoltosi compratori facciano le rispettive offerte. Un esponente dell'azienda che si occuperà della vendita ha espresso il suo orgoglio:

Siamo onorati di poter disporre di tutti questi oggetti che hanno ispirato il mondo intero, non solo quello della pallacanestro. Chiunque riuscirà ad acquistare anche solo uno di questi cimeli, porterà con sé qualcosa di inestimabile sia a livello sportivo che sotto l'aspetto umano.

I cimeli NBA di Kobe Bryant all'asta: tra questi, anche due maglie da gioco

Kobe Bryant, i suoi cimeli NBA messi all'asta

Tra i ricordi che saranno sicuramente oggetto d'asta ci sono 2 divise fondamentali nella carriera di Kobe Bryant. La prima risalente alle Finals 2000, quando il cestista dei Lakers indossò la numero 8 con un richiamo nero in memoria di Wilt Chamberlain, ex stella NBA scomparsa durante la stagione. La seconda è del 2007, con il 24 già stampato sulla casacca giallo-viola.

Anche 2 paia di scarpe nel blocco di materiale in vendita. Il primo, indossato durante alcune partite, porta la sua firma autentica sul tessuto, mentre il secondo riporta tutte le firme dei compagni di squadra con cui ha vinto 2 titoli NBA.

Il pezzo più pregiato, però, sarà il calco delle sue mani nel cemento, procedura quasi sacrale che è avvenuta nel momento della sua introduzione nella Hall of Fame del basket americano. La cerimonia andata in scena al teatro cinese Grauman di Los Angeles finirà, di fatto, nella casa dei potenziali acquirenti che saranno disposti a spendere una fortuna per le impronte originali che hanno fatto la storia della NBA degli ultimi 25 anni. Le cifre di partenza non si conoscono ancora, ma c'è chi è disposto a fare qualunque cosa pur di accaparrarsi un pezzo di Kobe Bryant.