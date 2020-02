Alle 13 a Nyon saranno sorteggiati gli accoppiamenti validi per gli ottavi di finale: non ci sono più vincoli e le italiane possono incontrarsi.

di Simone Cola - 28/02/2020 09:54 | aggiornato 28/02/2020 10:02

Dei 16esimi di finale a dir poco scoppiettanti e ricchi di sorprese, 16 squadre ancora in corsa a rappresentare 11 diversi Paesi, indipendentemente da come si concluderà Salisburgo-Eintracht Francoforte, rinviata per maltempo e in programma oggi alle 18. Sicuramente più democratica della più ricca e famosa Champions League, l'Europa League si prepara al sorteggio degli ottavi di finale che andrà in scena oggi alle 13 a Nyon, nel quartier generale della UEFA.

16 squadre ancora in corsa: tra queste anche le italiane Inter e Roma, che nell'ultimo turno hanno avuto ragione rispettivamente di Ludogorets e Gent pur se con qualche sofferenza di troppo. Caduti i vincoli che fino ad ora evitavano gli scontri tra due squadre dello stesso Paese, da adesso tutto è possibile, anche il "derby" italiano tra Inter e Roma, oltre a quelli che potrebbero riguardare Inghilterra, Germania, Spagna e forse Austria, se il Salisburgo sarà capace di rimontare il pesante 4-1 rimediato all'andata a Francoforte.

Gli ottavi di finale andranno in scena il prossimo 12 e 19 marzo, nella consueta accelerata di calendario che permetterà all'Europa League di mettersi in pari con la Champions in vista del finale di stagione. Assenti già le due finaliste della scorsa edizione: il Chelsea vincitore, promosso in Champions League e adesso alle prese con il Bayern Monaco negli ottavi, e l'Arsenal di Mikel Arteta, clamorosamente eliminato in casa dai greci dell'Olympiakos.

Europa League, oggi i sorteggi degli ottavi: tanti i motivi d'interesse

L'eliminazione dei Gunners non è stata la sola a fare notizia nei 16esimi di finale: il Portogallo, ad esempio, ha perso tutte le sue rappresentanti in un colpo solo, dallo Sporting Lisbona steso a Istanbul dal Basaksehir al Porto nettamente sconfitto nei 180 minuti dal Bayer Leverkusen passando per il Benfica - fuori con lo Shakhtar - e il Braga, eliminato dai redivivi Rangers di Glasgow, che possono contare sul capocannoniere della competizione, il colombiano "El Bufalo" Alfredo Morelos (14 gol in 14 gare) e che restano a rappresentare la Scozia dopo la clamorosa sconfitta casalinga del Celtic, eliminato a sorpresa dal Copenhagen.

Tanti saluti anche all'Ajax, che appena un anno fa arrivava a un minuto dalla finale di Champions League e che quest'anno, dopo l'ennesima quanto apparentemente inevitabile rivoluzione di mercato, viene eliminato dal Getafe comunque quinto nella Liga. Fuori l'Arsenal, alla Premier rimangono comunque il Wolverhampton e soprattutto il Manchester United, straripante contro il Bruges e deciso a tornare ad alzare il trofeo già vinto nell'edizione 2016/2017.

Guardando l'albo d'oro, infine, impossibile non notare la presenza agli ottavi del Siviglia, che pur non incantando con i modesti romeni del Cluj (1-1 all'andata in Romania, 0-0 al ritorno in Spagna) è ancora una volta in corsa per vincere una competizione che dal 2006 al 2016 ha vinto in ben 5 occasioni. Attenzione anche alla Germania, che non vince l'Europa League da oltre vent'anni - l'ultimo successo dello Schalke 04, in finale sull'Inter, risale al 1997 - e che si presenterà agli ottavi con due rappresentanti e mezzo: a Bayer Leverkusen e Wolfsburg dovrebbe aggiungersi infatti l'Eintracht Francoforte, in netto vantaggio sul Salisburgo in vista della gara di ritorno che sarà giocata oggi.

Chi arriverà alla finale di Danzica?

Le squadre qualificate per gli ottavi di finale: