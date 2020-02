Il difensore inglese dei giallorossi in prestito dal Manchester United avrebbe preferito studiare.

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 16:32 | aggiornato 28/02/2020 16:36

A World Soccer ha parlato il difensore della Roma, Chris Smalling, in prestito dal Manchester United. L'inglese ha parlato del suo trasferimento dalla Premier League alla Serie A della scorsa estate:

Il giorno del mio trasferimento ero un po' scoraggiato. Non era semplice lasciare di punto in bianco il Manchester dopo nove anni. Ma al tempo stesso ero anche emozionato e ho deciso di andare alla Roma per non avere rimpianti. E la mia avventura qui sta andando meglio di quanto potessi immaginare.

Sulla lingua italiana:

Non mi servirebbe perché a Trigoria parlano tutti inglese, ma la sto studiando per comunicare anche in questa lingua. Voglio fare questo sforzo, spero di impararla entro la fine della stagione.

Poi la rivelazione su quali fossero i suoi piani di vita:

Ero stato chiamato dal Fulham a diciotto anni, in pochi hanno un contratto a quell'età. Ma avevo anche un buon livello di istruzione e una borsa di studio: per me infatti l'università era il piano A, mentre il calcio era il piano B.

Poi sulla Roma e gli Europei: