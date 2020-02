Il tecnico biancoceleste non intende distrarsi pensando alla partita all'Allianz Stadium.

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 15:13 | aggiornato 28/02/2020 15:18

L'occasione è ghiotta, almeno sulla carta. La Lazio aprirà la giornata di Serie A con l'anticipo di sabato pomeriggio contro il Bologna e, nel caso in cui riuscisse a vincere, si piazzerebbe al momentaneo primo posto in classifica, in attesa poi della sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Simone Inzaghi però non vuole che la sua squadra soffra di vertigini, ci tiene a mantenere tutti con i piedi ben saldi per terra.

E più che guardare al big match di Serie A a Torino, preferisce concentrarsi esclusivamente sulla sua partita, come spiegato nella consueta conferenza stampa della vigilia:

Ho pensato alla partita che andremo ad affrontare non tanto alla possibilità di essere primi in classifica dopo il match col Bologna. Per quanto riguarda Juve-Inter, spero si divertano i telespettatori, visto che è a porte chiuse. Non so per chi fare il tifo, sto pensando alla Lazio e al Bologna, che sarà un test molto importante.

Riguardo alla situazione degli stadi chiusi, l'allenatore della Lazio ha ribadito il suo punto di vista sull'argomento:

Su ciò che sta succedendo, mi ero espresso dopo Genova, giocare in stadi chiusi è strano ma penso che ci siano le autorità competenti che stanno valutando e prendendo le decisioni migliori data l'emergenza legata al Coronavirus. Dobbiamo adeguarci alle decisioni prese da chi sta sopra di noi. C'è un problema, speriamo di sconfiggerlo al più presto.

Serie A, Lazio: Simone Inzaghi prima della sfida col Bologna

Dal punto di vista della condizione fisica, la Lazio non arriva a questo appuntamento nel migliore dei modi:

Non è stata una settimana semplice. Domani avremo qualche defezione, Acerbi non ci sarà, Lulic mancherà per ancora qualche tempo, Marusic penso non ci sarà. Su Jony e Milinkovic ho discrete sensazioni, Immobile ha avuto una forte influenza che ieri sembrava risolta. Ma dobbiamo essere pronti a tutto. Vavro? Ha fatto un'ottima gara, se l'è meritata per come si è allenato durante un periodo in cui non ha giocato. Non era facile, Marassi è uno stadio particolare, se l'è cavata molto bene. Caicedo sta bene, ma oggi ne saprò di più. Acerbi e Lulic eravamo preparati a non averli, l'indolenzimento di Marusic ci ha un po' sorpreso, era un calciatore che per fisicità sarebbe stato molto utile. Cercheremo di vedere come sta, ma non prenderemo rischi eccessivi visto che mancano ancora tante partite.

Sulle fasce potrebbero giocare per la prima volta insieme Lazzari e Jony contemporaneamente:

Senza Lulic avevamo perso un po' di fisicità e l'abbiamo compensata con Marusic. Domani può essere che giochino entrambi, ma abbiamo Lukaku che questa settimana si è allenato sempre, sperando che la sua condizione possa migliorare, ora non ha i 90 minuti, lui ha avuto un leggero problemino alla vigilia di Genova, si è fermato un paio di giorni. Può essere un'opzione a gara in corso. Considerando il forfait di Aderbi, potrei far giocare Vavro centrale oppure Luiz Felipe che per caratteristiche può fronteggiare bene gli attaccanti del Bologna. Poi Bastos e Patric. Loro hanno quantità e qualità nella metà campo avversaria.

Un pensiero ovviamente su Mihajlovic:

Sinisa non avevo dubbi che l'avrei ritrovato, è un collega e un caro amico, abbiamo condiviso tante cose insieme qui alla Lazio. Ci sentiamo, mi informo sempre, abbiamo amici in comune. Trovo spesso la moglie e i figli qui a Roma. Conoscendolo, so quello che dà alle sue squadre e il Bologna rispecchia il suo tecnico.

Infine un commento sul rifiuto da parte della Lazio alla richiesta dell'Atalanta di anticipare lo scontro di campionato al venerdì, in modo tale da preparare meglio l'appuntamento di Champions League contro il Valencia: