La sfida di domenica sera vedrà andare in scena il confronto tra i due bomber, protagonisti assoluti del campionato e chiamati a fare la differenza nel momento decisivo: i numeri del belga e del portoghese.

A dispetto dell'emergenza legata al coronavirus e del conseguente decreto governativo che avrà come conseguenza il fatto che andrà in scena a porte chiuse, Juventus-Inter si prepara ad andare in scena con tutto quello che rappresenta in questo momento: il derby d'Italia tra le squadre - con la Lazio di Simone Inzaghi - più forti della Serie A, la sfida tra due squadre la cui rivalità negli ultimi anni si è inasprita in modo straordinario, il ritorno di una bandiera bianconera come Antonio Conte da avversario, nello stadio che ha visto i suoi primi grandi successi e che gli ha dedicato una delle 50 stelle presenti, e soprattutto il confronto tra due bomber straordinari come Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku.

Sarà proprio il duello tra questi due grandi campioni uno dei motivi di maggiore interesse di una sfida che potrebbe assegnare un pezzo di Scudetto. Acquistato a peso d'oro dal Manchester United, unico nome imprescindibile nella lista dei rinforzi richiesta all'Inter da Antonio Conte in estate, nel suo primo anno in Serie A Lukaku è stato fin qui protagonista di una stagione ad altissimo livello e ha smentito gli scettici, viaggiando sugli stessi numeri della stagione del debutto di Cristiano Ronaldo.

È uno dei tanti dati snocciolati da Sky Sport, che nell'avvicinarsi a Juventus-Inter mette a confronto il bomber nerazzurro con CR7, il simbolo di una Juventus che in un momento di crisi si aggrappa a lui tanto per rimontare nel ritorno la sconfitta di Lione, e proseguire così nel cammino verso il sogno-Champions League, sia per rintuzzare quello che potrebbe essere l'ultimo assalto per lo Scudetto di un'Inter che in tanti si aspettavano competitiva ma su cui in pochi, comunque, avrebbero scommesso per lo Scudetto.

Serie A, il duello Lukaku-CR7 decisivo nel derby d'Italia che vale lo Scudetto

E invece l'Inter c'è, è stata in più occasioni anche in cima alla classifica e comunque non ha mai mollato. Merito soprattutto dei gol di Romelu Lukaku, chiamato a sostituire l'ex idolo di casa Mauro Icardi e che non solo non ha fatto rimpiangere l'argentino, ma nel suo primo anno di Serie A rischia di fare anche meglio di Cristiano Ronaldo. Al momento sono infatti 17 i gol realizzati dal belga in campionato, appena 5 in meno di quelli messi a segno dal portoghese nella passata stagione, e con 13 giornate ancora da giocare le possibilità di sorpasso sono concrete.

C'è di più: Lukaku ha messo a segno complessivamente 23 reti in 34 presenze, considerando tutte le competizioni, una media di 0,67 gol a partita che non è così inferiore a quella di Cristiano Ronaldo, che invece viaggia a 0,80 gol ogni 90 minuti grazie ai 25 palloni spinti in fondo al sacco in 31 gare. Appena 3 gli assist del portoghese, 5 invece quelli del totem offensivo nerazzurro, a dimostrazione di un duello più equilibrato di quanto in molti si sarebbero potuti immaginare e che in vista della sfida dello Stadium viene arricchito anche di un ulteriore particolare.

Nella storia della Serie A, infatti, pochi giocatori hanno avuto il rendimento di Lukaku in trasferta e nessuno ha realizzato i suoi numeri nella stagione d'esordio: appena arrivato in Italia, infatti, il belga - che si era consultato proprio con CR7 prima di accettare la sfida nerazzurra, chiedendo informazioni sul nostro campionato - ha realizzato 12 gol nelle sue prime 11 trasferte, un traguardo mai raggiunto prima da nessuno. Spesso e volentieri il centravanti si è preso letteralmente la squadra sulle spalle, trascinandola nei momenti di difficoltà esattamente come è stato capace di fare in più occasioni Cristiano Ronaldo, decisivo soprattutto nei momenti d'impasse di una rosa che fatica a digerire le istruzioni tattiche di Sarri.

Ma chi è più determinante? Le caratteristiche di CR7, da sempre accentratore del gioco e ormai da tempo finalizzatore implacabile, possono fare intendere la risposta. E in effetti è proprio così, come conferma Sky dopo aver analizzato i gol realizzati dai due bomber e aver calcolato quanti punti hanno portato alle rispettive squadre: Cristiano Ronaldo ha dato alla Juventus 22 dei 60 punti realizzati fino a oggi, il 36.6%, mentre Lukaku a furia di gol ne ha comunque portati 16 su 54, cioè il 29.6%.

Diversi per caratteristiche, accomunati dai gol e dalla capacità di essere decisivi quando serve, a conclusione di una manovra o grazie a una giocata estemporanea che può arrivare in qualsiasi momento grazie agli straordinari mezzi tecnici e atletici di cui sono in posssesso, Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku si preparano alla sfida di domenica sera che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa per lo Scudetto.

Il portoghese vuole scacciare via la crisi a suon di gol, per regalarsi un finale in bianconero degno della sua straordinaria carriera, il belga invece vuole scrivere la storia dell'Inter, prendendosi il titolo al primo tentativo, e per mantenere vivo questo sogno dovrà trascinare i nerazzurri alla vittoria nello Stadium bianconero. Per sapere chi la spunterà non resta altro da fare che attendere la risposta del campo, da sempre unico vero giudice finale.