Parte oggi la trentatreesima stagione mondiale del campionato motociclistico dedicato ai modelli derivati dalla produzione di serie. Tra Kawasaki. Ducati, Yamaha. BMW e Honda è lotta in tutti e tredici round.

di Mirko Colombi - 28/02/2020 09:06 | aggiornato 28/02/2020 09:11

La SBK 2020 è iniziata. Il circuito australiano di Phillip Island ospita il primo dei tredici round iridati, per una edizione che si preannuncia combattuta ed avvincente. Con il ritorno ufficiale di Honda e del compartimento HRC, il livello tecnico ed umano si alza ulteriormente, per uno scacchiere di partenza ricco e nutrito. Sono diciannove i piloti al via in questo weekend ma, con il rientro in Europa, il numero lieviterà di qualche unità.

Il pilota da battere, lo sappiamo, è Jonathan Rea. Il nordirlandese ha vinto cinque mondiali di fila, tutti con la Kawasaki Ninja del team Provec, squadra verde direttamente collegata all'azienda giapponese di Akashi. Il Cannibale ha ancora fame, perciò non stupitevi se - come ha dichiarato - proverà e vorrà centrare la sesta affermazione di carriera. Al suo fianco c'è ora Alex Lowes, britannico ex Yamaha, in cerca di maggior luce con la ZX-10RR plurititolata.

La concorrenza è agguerrita. Honda porta una nuova CBR Fireblade, mettendoci sopra Alvaro Bautista, colui che nel 2019 illuse Ducati di avercela fatta. Con lo spagnolo, ecco Leon Haslam, esperto e velocissimo. Novità in casa Ducati, grazie all'innesto di Scott Redding. Il titolato BSB raggiunge Chaz Davies che, con la Rossa, vuole riscattare una scorsa annata deludente. E poi, ben cinque Yamaha, con Toprak Razgatlioglu la punta turca esplosiva. Attenzione alle BMW: Tom Sykes ed Eugene Laverty rappresentano una delle coppie più complete in SBK.

Jonathan Rea parte da Phillip Island per vincere il quinto mondiale SBK

SBK 2020, due italiani alla conquista del mondo

In uno schieramento di partenza dai toni internazionali, spicca la presenza di un folto numero britannico, rappresentato non solo da Johnny Rea. Oltre al nordirlandese, c'è il compagno di garage Alex Lowes, inglese. Gallese è Chaz Davies, alfiere Ducati con l'inglese Scott Redding nello stesso box Aruba. Tom Sykes appartiene all'Isola di Albione, stesso discorso per Leon Camier e Leon Haslam.

Eugene Laverty sventola la bandiera irlandese, perciò, anche il numero 50 proviene dal Oltremanica. Gli spagnolo sono Alvaro Bautista, Xavi Forese e Jordi Torres. Quest'ultimo entrerà in azione da Jerez. Un olandese - Michael Van Der Mark - un turco, Razgatlioglu, dagli USA è arrivato il texano Garret Gerloff. Esotica la presenza di Maxi Scheib, cileno. Il tedesco Sandro Cortese, a dispetto di nome e cognome, è davvero germanico. Il transalpino Sylvain Barrier attende il terzo weekend stagionale per iniziare la sua stagione 2020.

L'argentino Tati Mercado è un altro pilota che vedremo dal terzo round in poi. Il giapponese Takumi Takahashi è una presenza fissa, come lo è il francese Loris Baz, esperto e già visto in MotoGP. Gli azzurri, ovvero, gli italiani sono due, entrambi giovani. Michael Ruben Rinaldi è schierato dal team Ducati Go Eleven, squadra tricolore e ben preparata. Federico Caricasulo corre per il team GRT Yamaha, formazione nostrana con tanta voglia di fare bene in SBK

WorldSBK Official Nella SBK 2020 il team Ducati Go Eleven e Rinaldi rappresentano una squadra tutta italiana

Lo schieramento 2020

Johnny Rea, Alex Lowes - Kawasaki KRT

Scott Redding, Chaz Davies - Ducati Aruba

Michael Van Der Mark, Toprak Ragzatlioglu - Yamaha Pata

Federico Caricasulo, Garret Gerloff - Yamaha GRT

Loris Baz - Team Ten Kate

Leandro Mercado - Team Motocorsa

Michael Ruben Rinaldi - Team Go Eleven

Takumi Takahashi, Jordi Torres - Team Althea Moriwaki Honda

Alvaro Bautista, Leon Camier - Team Honda HRC

Maximilian Scheib - Orelac Kawasaki

Sandro Cortese - TPR Kawasaki

Tom Sykes, Eugene Laverty - BMW Motorrad

Sylvain Barrier - Brixx Ducati

Le piste iridate