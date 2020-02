David, Davis e Dest sono le proposte più interessanti della settimana internazionale. Tutti post millennial, si sono presi il posto da titolari grazie a prestazioni di grande livello.

La settimana di coppe europee appena conclusasi è stata l'ennesima occasione per vedere all'opera diversi talenti interessanti. Ormai anche le big d'Europa hanno in rosa giocatori nati dal 2000 in poi, molti dei quali sono diventati ben presto saldamente titolari nei rispettivi club. La Roma, che alla fine di una battaglia durata 180 minuti è riuscita a passare i sedicesimi di Europa League, se n'è trovato uno direttamente davanti; si tratta di Jonathan David, attaccante del Gent nonché una delle nuove proposte del calcio europeo. La punta 19enne in forza alla società belga ha fatto intravedere grandi colpi sia all'andata che al ritorno, quando ha anche aperto la contesa sbloccando il risultato nel primo tempo.

Una rete inutile, immediatamente pareggiata da Kluivert, che però sottolinea la crescita di un ragazzo che, nell'ultimo anno, ha senza dubbio scalato le tappe. David è sbocciato in fretta e per lui parlano i numeri, visto che attualmente la punta del Gent comanda la classifica dei cannonieri della Jupiler League e, soprattutto, è già entrato nel giro della nazionale canadese, scelta dopo una lunga riflessione che lo ha portato a optare per i colori del paese nel quale ha passato l'intera l'infanzia. Già, perché le sue origini sono haitiane, ma la famiglia ha ben presto lasciato l'isola per provare a ritagliarsi una vita migliore altrove.

Poi Brooklyn, dov'è maturato definitivamente prima di approdare in Europa: dopo i provini saltati con Salisburgo e Stoccarda, il Gent se lo assicura per una manciata di spiccioli. David ha difficoltà ad ambientarsi, ma basta qualche rete sparsa qua e là per emergere con autorità in un campionato che si conferma toccasana per i giovani talenti. Contro la Roma ha giocato in un attacco a due, affiancato dal più esperto Depoitre, ma di solito parte centrale in un tridente, dove però spesso si abbassa tra le linee per andare a creare scompiglio e aprire le difese avversarie. L'Inter, tempo fa, chiese notizie. Risposta: per averlo ci vogliono almeno 25 milioni di euro.

Alphonso Davies, nuova stellina del Bayern Monaco: è stato acquistato per 10 milioni di euro dai Vancouver Whitecaps, franchigia canadese che lo ha lanciato nel professionismo facendolo esordire anche in MLS

Alla scoperta di Alphonso Davies, l'oro del Bayern Monaco

Vedendolo arare senza pietà la fascia sinistra di Stamford Bridge, i giornalisti tedeschi si sono chiesti se il Bayern Monaco, magari involontariamente, non abbia già trovato l'erede designato di David Alaba. Il soggetto è Alphonso Davies, uno dei classe 2000 più affilati del momento: da quando in Baviera è arrivato - o, per meglio dire, è stato promosso - Hans Flick, il canadese si è trasformato in un giocatore universale, plasmato dalle idee del tecnico a interim di un Bayern che, adesso, punta seriamente alla Champions League. Arrivato in Germania un anno fa in cambio di 10 milioni di euro, Davies ha il background classico del figlio di immigrati che col calcio ha trovato la svolta.

La sua famiglia è ghanese, ma si è stabilita molti anni fa a Vancouver. Il 19enne "Fonzie", come viene soprannominato dai compagni, è infatti cresciuto nei Vancouver Whitecaps, che lo hanno lanciato giovanissimo in prima squadra. Le sue leve e il suo fisico gli permettono di essere dominante e, se il suo percorso tattico dovesse ulteriormente evolversi, ecco che il Bayern si ritroverebbe in rosa un giocatore totale. Contro il Chelsea è partito dal primo minuto nel ruolo del terzino sinistro, mettendo insieme numeri da capogiro: oltre all'assist finale per Lewandowski, è il giocatore dei bavaresi che ha corso più chilometri, mettendo a servizio della squadra freschezza e quella dose di sfrontatezza che appartiene a chi ha fiducia nei propri mezzi.

L'Ajax si coccola Dest, il pallino di ten Hag

Non ha festeggiato la qualificazione, andata al Getafe di Pepe Bordalas, ma per Sergiño Dest i motivi per essere ottimista non mancano di certo. Il terzino destro dell'Ajax è una delle nuove proposte più interessanti dell'attuale Eredivisie e, il prossimo anno, potrebbe lasciare i Lancieri dopo una sola stagione da titolare. In Premier League ha molti estimatori, innamoratisi di lui per la concretezza e per gli enormi mezzi atletici evidenziati in un'annata nella quale l'Ajax, volenti o nolenti, ha dovuto quasi riazzerare tutto. Nativo di Almere, Dest ha fatto tutto il percorso giovanile nel club della sua città prima di passare all'Ajax nel 2016.

Di padre surinamese-americano, ha optato per la nazionale statunitense dopo che il commissario tecnico Berhalter gli ha promesso un ruolo da assoluto protagonista. Grande corsa, spirito di sacrificio e una buona tecnica di base: sono queste le sue caratteristiche principali, unite alla grande inclinazione nel fondamentale dell'ultimo passaggio. A oggi, Dest ha fornito ben 6 assist tra campionato e Coppa d'Olanda, un bottino di tutto rispetto tenendo presente che si parla praticamente di un esordiente. Ten Hag lo stima parecchio e ne apprezza in particolare la versatilità con la quale si disimpegna a tutta fascia. Contro il Getafe è stato uno dei più positivi: non è bastato per passare agli ottavi di finale di Europa League, ma la prestazione resta.