Al termine del sorteggio degli ottavi di Europa League, che ha visto la Roma pescare il Siviglia dell'ex direttore sportivo Monchi, ha parlato così a Sky Sport Manolo Zubiria, Chief Global Sport Officer del club giallorosso:

È vero che oggi eravamo pronti ad affrontare chiunque. Sono tutte squadre forti e per arrivare fino in fondo devi affrontarle tutte. Se si tratta di una sfida romantica? Monchi è un grande professionista, abbiamo un bellissimo rapporto. C’è anche questa parte romantica, certo. Saremo pronti ad affrontare una grandissima squadra. Abbiamo tante possibilità in campionato poi l’Europa League ci concede questa opportunità. Vogliamo arrivare fino in fondo e se dovessimo arrivare in finale saremmo felici di questo

Sul Siviglia:

Li conosco da una vita. Potrei dire qualche loro difetto, ma ho grande rispetto per i tifosi, Monchi e per quanto hanno fatto in Europa nel corso di questi anni. Appena finisco qui manderò un saluto a Monchi. Effettivamente stiamo facendo una stagione simile, anche loro hanno Lopetegui che è un allenatore nuovo. Non vediamo l’ora, anche perché già tra dieci giorni riscenderemo in campo. Giocare il ritorno in casa sarà un grande vantaggio