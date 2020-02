Il tecnico dei giallorossi ha commentato il passaggio agli ottavi di Europa League, lamentandosi anche per gli impegni troppo ravvicinati nel calendario.

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 00:01 | aggiornato 28/02/2020 00:29

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La Roma soffre. Va sotto, pareggia e poi rischia. Ma alla fine, nonostante l'1-1, elimina il Gent e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League grazie alla vittoria striminzita dell'andata. Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, non si è mostrato troppo soddisfatto per la prestazione (ma nemmeno deluso, ndr) ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa. Ecco le sue parole post-partita:

Non è facile giocare questo tipo di partite. Il Gent ha fatto un'ottima gara e noi abbiamo risposto con qualità. Nonostante qualche errore in fase di impostazione, i ragazzi hanno messo in campo buon atteggiamento difensivo. Nel primo tempo abbiamo lasciato troppi spazi, ma nella ripresa è andata meglio. Poi il campo era molto pesante e per noi era difficile cercare di prenderli in velocità.

Come migliorare in vista degli ottavi di finale? Fonseca la pensa così:

In Europa League ci sono squadre impegnative. Vorrei ricordare che il Gent non ha mai perso in casa in questa stagione, non è una squadra facile da affrontare. Io penso che sia possibile migliorare il collettivo, ma non è facile avere stabilità quando ci sono sempre infortuni. Negli ultimi tempi Diawara era tra i migliori in campo e si è infortunato, così come Zaniolo. Dall’inizio della stagione ne abbiamo avuti tanti. Senza tutti questi assenti la squadra si sarebbe comportata meglio.

Su Mkhitaryan ha aggiunto:

Ci servono giocatori d'esperienza, come lui, Pastore e Perotti. Dove rende meglio Mkhi? Da trequartista con due esterni al suo fianco.

Infine, una polemica sul calendario. La Roma, nonostante gli impegni dei vari giovedì di Europa League, non ha mai giocato il lunedì. Fonseca non se lo spiega: