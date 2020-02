La Premier League potrebbe essere sospesa a causa del Coronavirusa. In quel caso tutti i verdetti sarebbero congelati.

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 19:10 | aggiornato 28/02/2020 19:14

Sarebbe veramente il colmo, se un'annata così trovasse un simile epilogo. La possibilità che il Liverpool di Jurgen Klopp possa andare incontro a una beffa sportiva epocale, però, sembra essere davvero concreto. Lo riporta il quotidiano The Telegraph, che parla dell'eventualità che la Premier League in corso venga addirittura sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus.

Vengono infatti elencate le tre opzioni attualmente al vaglio, tutte progressive tra di loro nel caso: la prima è contenere il virus, la seconda consisterebbe nel disputare tutte le partite a porte chiuse e la terza, definitiva, porterebbe addirittura a una sospensione dei campionati per almeno due mesi.

Premier League, Liverpool a rischio beffa

Una possibilità che potrebbe portare al congelamento di tutti i verdetti, dalla vittoria del campionato alle qualificazioni europee, passando per le retrocessioni. Per il Liverpool, primo in classifica con 26 vittorie (e un pareggio) sulle 27 partite disputate finora in Premier League.

La "rapida diffusione del virus", però, come si legge sul quotidiano, "ha sollevato la prospettiva che il governo ordini la cancellazione di tutti gli eventi sportivi nel Regno Unito per più di due mesi, cosa che potrebbe significare che alcune partite non verranno mai giocate. E se la stagione della Premier League non fosse completata, è probabile che si terranno colloqui di crisi per determinare se i risultati precedenti possano essere considerati sospesi o se l'intera stagione possa essere resa nulla".