Probabili formazioni Milan-Genoa, dove vederla in TV e streaming

A San Siro va in scena il lunch match della 26^ giornata di Serie A

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 16:40 | aggiornato 28/02/2020 16:45

Milan-Genoa, gara valida per la 26^ giornata di Serie A, è in programma per domenica 1 marzo alle ore 12.30. I rossoneri vogliono tornare a vincere dopo il pari con polemiche contro la Fiorentina, gli ospiti hanno un disperato bisogno di punti per abbandonare il terzultimo posto in classifica.

Begovic dovrebbe partire in porta dal primo minuto, Donnarumma infatti non sembra totalmente recuperato. Al centro della difesa uno tra Gabbia o Musacchio al fianco di Romagnoli. A centrocampo Kessié e Bennacer, Calhanoglu favorito su Bonaventura. Rebic e Castillejo faranno da supporto a Ibrahimovic unica punta.

Nicola schiererà Perin tra i pali, in difesa Romero, Soumaoro e Masiello. A centrocampo torna Sturaro, completano la mediana Schone e Behrami e Sturaro. Sulle fasce Criscito ed Ankersen, in attacco la coppia formata da Sanabria e Pandev.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Criscito, Behrami, Schone, Sturaro, Ankersen; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Dove vedere Milan-Genoa in TV e in streaming

La partita della 26^ giornata di Serie A Milan-Genoa è in programma per domenica 1 marzo alle 12.30 allo stadio San Siro. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN: in streaming sull'app dedicata, in TV sulla piattaforma Sky (canale DAZN1).