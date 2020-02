Probabili formazioni Lecce-Atalanta e dove vederla in TV e streaming

I nerazzurri tornano in campo dopo lo stop forzato, in casa di un Lecce che vuole dimenticare in fretta il KO dell'Olimpico

di Redazione Fox Sports - 28/02/2020 17:03 | aggiornato 28/02/2020 17:07

Lecce-Atalanta, 26^ giornata di Serie A, è in programma per domenica 1 marzo alle ore 15. Il Lecce cerca punti dopo il pesante KO contro la Roma, i bergamaschi si rituffano in campionato dopo lo stop dovuto all'emergenza legata al Coronavirus.

Davanti alla porta difesa da Vigorito, Liverani schiererà la linea difensiva composta da Rossettini, Luciani, Donati e Calderoni. In mediana spazio a Petriccione, Majer e Deiola, mentre Mancosu e Barak agiranno alle spalle di Lapadula.

In casa Atalanta non è disponibile Toloi, spazio a Castagne. In attacco Zapata, Gomez e Ilicic.

Lecce-Atalanta: le probabili formazioni di Liverani e Gasperini

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Majer, Deiola; Mancosu, Barak; Lapadula. All: Liverani

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Castagne, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. All: Gasperini

Dove vedere Lecce-Atalanta in tv e in streaming

La partita Lecce-Atalanta, in programma domenica 1 marzo alle ore 15, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e sarà visibile in streaming per gli abbonati tramite le piattaforme SkyGo e NowTV.