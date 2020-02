A comunicarlo è stato il manager degli Spurs José Mourinho.

La stella del Tottenham Heung-Min Son verrà messa in quarantena per rispettare il protocollo del governo inglese riguardante l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il manager degli Spurs, José Mourinho, che ha commentato così la vicenda:

Io non sono nessuno per giudicare questa decisione. In queste situazioni è giusto che a prendere le misure adatte siano le autorità, il governo. E il club, ovviamente, si atterrà alle loro disposizioni anche nel caso di Sonny

Son si è recato di recente in Corea del Sud per sottoporsi ad un'operazione al gomito destro e ora non potrà frequentare il campo di allenamento né stare a contatto con i suoi compagni di squadra prima che siano trascorsi 14 giorni.

Questo quanto prevede il protocollo del governo britannico per le persone che di recente sono state in aree a rischio contagio (la Corea del Sud è considerata tra queste). Il classe 1992 continuerà comunque a lavorare sodo per tornare in campo il prima possibile.